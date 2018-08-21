Марина Порошенко презентувала у Хорватії проект «Книга Миру»
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Марина Порошенко та діти з української громади заповнили нові сторінки національного проекту «Книга Миру»
Перша леді України Марина Порошенко презентувала у Хорватії проект «Книга Миру» та зустрілася з українськими військовими, які проходять реабілітацію у місті Спліт.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
У рамках робочого візиту до Республіки Хорватія дружина президента Марина Порошенко зустрілася із дітьми з української громади. Разом вони створили та заповнили нові сторінки національного проекту «Книга Миру».
«Уже понад чотири роки наша рідна держава змушена захищати цілісність своїх кордонів. І українські мужні воїни роблять все, щоб повернути мир на рідну землю – заради майбутнього українських дітей», - зазначила Марина Порошенко, презентуючи альбом, в якому українські діти залишають свої сімейні фотографії та пишуть побажання Україні про мирне життя.
До «Книги Миру» вже приєдналися 24 регіони України, а також представники діаспор зі США, Канади, Туреччини, Португалії та Іспанії. 23 серпня, у День Державного Прапора України, у Києві відбудеться урочиста презентація цього фотоальбому.
На зустрічі також були присутні українські військовослужбовці з Тернопільської області, які брали участь в Антитерористичній операції на Сході України, а зараз проходять реабілітацію у м. Спліт.
Цього року вони стали першими, хто відвідав Хорватію завдяки програмі, започаткованій Фондом Порошенка у співпраці з почесним консулом України в Хорватії Івицею Піричем. Наступна група українських захисників прибуде до міста Спліт уже у вересні.
Дружина президента привітала українських захисників і подякувала їм за героїзм, мужність та любов до України, а також побажала швидкого одужання та повернення до рідного дому.
Нагадаємо, Марина Порошенко також була у Спліті на відкритті почесного консульства України з помилкою у назві дипустанови.
Раніше Папа Римський отримав «Книгу добра» від українських дітей.