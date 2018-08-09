Папа Римський отримав «Книгу добра» від українських дітей



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Українська делегація на зустрічі за Папою Римським

Глава МЗС Клімкін разом із групою українських дітей зустрівся з Папою Римським під час загальної аудієнції у Ватикані

Міністр закордонних справ Павло Клімкін разом із групою українських дітей зустрівся у середу з Папою Римським під час загальної аудієнції у Ватикані.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Як зазначається, під час зустрічі Клімкін передав Папі «Книгу добра», до підготовки якої долучилися понад 300 тисяч дітей та дорослих з усіх куточків України.

«Міністр разом із групою українських дітей зустрівся з Папою Римським Франциском під час загальної аудієнції у Ватикані аби отримати його благословення, а також подякувати Понтифіку за гуманітарну ініціативу «Папа для України», молитви за мир у нашій державі та передати ексклюзивну копію цієї книги», - йдеться у повідомленні.

В МЗС пояснили, що у цьому унікальному виданні, виготовленому вручну на папері з бавовни й трав, зібраних у тих регіонах, звідки надійшли історії про добро, зібрано 50 реальних розповідей про добро та 50 малюнків, що є віддзеркаленням дитячого бачення людяності, щирості та співчуття у повсякденному житті.

Зазначається, що «Книга Добра» 8 серпня розпочала мандрівку світом з Ватикану.

Раніше повідомлялося, що Папа Франциск готується провести реформи в Ватикані.