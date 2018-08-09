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    Суспільство

    Папа Римський отримав «Книгу добра» від українських дітей

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    Українська делегація на зустрічі за Папою Римським - Папа Римський отримав «Книгу добра» від українських дітей
    Українська делегація на зустрічі за Папою Римським

    Глава МЗС Клімкін разом із групою українських дітей зустрівся з Папою Римським під час загальної аудієнції у Ватикані

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін разом із групою українських дітей зустрівся у середу  з Папою Римським під час загальної аудієнції у Ватикані.

    Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

    Як зазначається, під час зустрічі Клімкін передав Папі «Книгу добра», до підготовки якої долучилися понад 300 тисяч дітей та дорослих з усіх куточків України.

    «Міністр разом із групою українських дітей зустрівся з Папою Римським Франциском під час загальної аудієнції у Ватикані аби отримати його благословення, а також подякувати Понтифіку за гуманітарну ініціативу «Папа для України», молитви за мир у нашій державі та передати ексклюзивну копію цієї книги», - йдеться у повідомленні.

    В МЗС пояснили, що у цьому унікальному виданні, виготовленому вручну на папері з бавовни й трав, зібраних у тих регіонах, звідки надійшли історії про добро, зібрано 50 реальних розповідей про добро та 50 малюнків, що є віддзеркаленням дитячого бачення людяності, щирості та співчуття у повсякденному житті.

    Зазначається, що «Книга Добра» 8 серпня розпочала  мандрівку світом з Ватикану.

    Раніше повідомлялося, що Папа Франциск готується провести реформи в Ватикані.

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