  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Мармур і золото. Відомий аграрій за життя «відгрохав» собі вражаючий мавзолей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Аграрій Яковишин добудував власну усипальницю за&nbsp;$3 млн - Мармур і золото. Відомий аграрій за життя «відгрохав» собі вражаючий мавзолей
    Аграрій Яковишин добудував власну усипальницю за $3 млн
    Суспільне Чернігів

    Саркофаг коштує $150 тисяч, важить 23 тонни

    Мармур, вітражі та золото. Герой України, генеральний директор ТОВ «Земля і воля» Леонід Яковишин у програмі «Кадри» на Суспільному показав та розповів про свій мавзолей.

    Яковишин добудував власну усипальницю за $3 млн/

    «Мавзолей буде відкритий кожен день, з 10-ти до 17-тої години, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю», – розповів він.

    Як каже Леонід Яковишин, бальзамувати його не будуть.

    Фото: Суспільне Чернігів
    Фото: Суспільне Чернігів

    Нині будівництво мавзолею вже на фінальному етапі. За основу взяв мавзолей Наполеона.

    За словами Леоніда Яковишина, всередині копії вітражів з німецького храму, якому 600 років.

    Фото: Суспільне Чернігів
    Фото: Суспільне Чернігів

    «Проект мавзолею повністю моя задумка», – каже Леонід Яковишин.

    Раніше Леонід Яковишин говорив, що будівництво мавзолею обійшлося йому в 3 мільйони доларів. Окрім всього іншого, там 4 його позолочені скульптури – у 20 років, 40, 60 та 80 років.

    В інтерв’ю «Латифундисту», Леонід Яковишин сказав, що на будівництво пішло 10 років, залишилось благоустрій зробити. Саркофаг коштує 150 тисяч доларів, важить 23 тонни.

    Одна кришка з червоного граніту – 2,5 тонни.

    Теги: земля Чернігівщина будівництво благоустрій Герой України золото
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мармур і золото. Відомий аграрій за життя «відгрохав» собі вражаючий мавзолей