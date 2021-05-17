Мармур і золото. Відомий аграрій за життя «відгрохав» собі вражаючий мавзолей

Саркофаг коштує $150 тисяч, важить 23 тонни

Мармур, вітражі та золото. Герой України, генеральний директор ТОВ «Земля і воля» Леонід Яковишин у програмі «Кадри» на Суспільному показав та розповів про свій мавзолей.

Яковишин добудував власну усипальницю за $3 млн/

«Мавзолей буде відкритий кожен день, з 10-ти до 17-тої години, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю», – розповів він.

Як каже Леонід Яковишин, бальзамувати його не будуть.

Фото: Суспільне Чернігів

Нині будівництво мавзолею вже на фінальному етапі. За основу взяв мавзолей Наполеона.

За словами Леоніда Яковишина, всередині копії вітражів з німецького храму, якому 600 років.

Фото: Суспільне Чернігів

«Проект мавзолею повністю моя задумка», – каже Леонід Яковишин.

Раніше Леонід Яковишин говорив, що будівництво мавзолею обійшлося йому в 3 мільйони доларів. Окрім всього іншого, там 4 його позолочені скульптури – у 20 років, 40, 60 та 80 років.

В інтерв’ю «Латифундисту», Леонід Яковишин сказав, що на будівництво пішло 10 років, залишилось благоустрій зробити. Саркофаг коштує 150 тисяч доларів, важить 23 тонни.

Одна кришка з червоного граніту – 2,5 тонни.