Мармур і золото. Відомий аграрій за життя «відгрохав» собі вражаючий мавзолей
Саркофаг коштує $150 тисяч, важить 23 тонни
Мармур, вітражі та золото. Герой України, генеральний директор ТОВ «Земля і воля» Леонід Яковишин у програмі «Кадри» на Суспільному показав та розповів про свій мавзолей.
Яковишин добудував власну усипальницю за $3 млн/
«Мавзолей буде відкритий кожен день, з 10-ти до 17-тої години, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю», – розповів він.
Як каже Леонід Яковишин, бальзамувати його не будуть.
Нині будівництво мавзолею вже на фінальному етапі. За основу взяв мавзолей Наполеона.
За словами Леоніда Яковишина, всередині копії вітражів з німецького храму, якому 600 років.
«Проект мавзолею повністю моя задумка», – каже Леонід Яковишин.
Раніше Леонід Яковишин говорив, що будівництво мавзолею обійшлося йому в 3 мільйони доларів. Окрім всього іншого, там 4 його позолочені скульптури – у 20 років, 40, 60 та 80 років.
В інтерв’ю «Латифундисту», Леонід Яковишин сказав, що на будівництво пішло 10 років, залишилось благоустрій зробити. Саркофаг коштує 150 тисяч доларів, важить 23 тонни.
Одна кришка з червоного граніту – 2,5 тонни.