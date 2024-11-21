Зеленський підтвердив, що Росія застосувала нову ракету проти України

Зеленський зауважив, що наразі тривають експертизи щодо нової російської ракети

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує Україну, як полігон. Він підтвердив, що сьогодні окупанти завдали удару новою ракетою. Про це повідомляє Офіс президента.

«Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї», – йдеться у заяві.

❗️"Путін використовує Україну як полігон", - президент Зеленський прокоментував російський удар балістичною ракетою по Дніпру pic.twitter.com/0lSkeMm6KS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 21, 2024

Зеленський зауважив, що сьогодні, 21 листопада, Росія завдала удару по Україні новою міжконтинентальною балістичною ракетою.

«Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Путін робить усе що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук», – наголосив президент.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 листопада, окупанти вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою «Рубіж».

Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.

Як повідомлялося, точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими. Проте, за оцінками, її стартова маса становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км, а ракета може нести чотири роздільні бойові блоки потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні до тих, що встановлюються на РС-24 «Ярс».

Існує припущення, що «Рубіж» може бути оснащений гіперзвуковим плануючим блоком типу «Авангард». Також зазначається, що вона призначена для доставки ядерних зарядів.