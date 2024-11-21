Президент відзначив воїнів нагородами у День десантно-штурмових військ

Зеленський наголосив, що Десантно-штурмові війська бʼються на найскладніших напрямках

Президент Володимир Зеленський у День десантно-штурмових військ зустрівся з військовослужбовцями та рідними загиблих Героїв України, вручивши їм державні нагороди. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський зазначив, що Десантно-штурмові війська бʼються на найскладніших напрямках і виконують дуже непрості завдання.

«Немає такої дійсно гарячої ділянки нашого фронту, яка б не відчула силу наших ДШВ. І окремо хочу подякувати нашим воїнам-десантникам за Курську операцію – за те, що Україна довела, що здатна за будь-яких обставин спрямовувати цю війну так, щоб у Росії розуміли, що вони накоїли цією війною і що вони будуть за це обов'язково відповідати», – сказав Президент.

Президент закликав пам’ятати всіх, хто віддав життя на полі бою заради України та її незалежності. Присутні вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання.

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» рідним трьох загиблих Героїв України – лейтенанта Віталія Дудая, старшого сапера Данила Звонарьова, сержанта Артема Собченка, які були відзначені найвищим званням посмертно.

Ще два Герої України особисто отримали орден «Золота Зірка» – це командир 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, яка воює на Покровському напрямку, полковник Євген Ласійчук та майор Руслан Панезьоров.

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Президент відзначив десантників державними нагородами фото: president.gov.ua/Офіс президента

Крім того, президент вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» командиру 71-ї окремої єгерської бригади полковнику Андрію Ткачуку та командиру 81-ї окремої аеромобільної бригади полковнику Олексію Явкуну.

Глава держави також відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і княгині Ольги ІІ ступеня.

Зеленський передав відзнаку «За мужність та відвагу» 199-му навчальному центру Десантно-штурмових військ, а також присвоїв 77-й окремій десантно-штурмовій бригаді почесне найменування «Наддніпрянська», а 148-й окремій артилерійській бригаді – «Житомирська».

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, відзначається День десантно-штурмових військ Збройних сил України. Свято вшановує героїзм, мужність і відданість воїнів-десантників, які забезпечують безпеку та обороноздатність нашої держави.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров привітали бійців десантно-штурмових військ ЗСУ з професійним святом.

До слова, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українських захисників зі святом на своїй сторінці у фейсбуці. Ексголовком у цей день показався у футболці з написом «Шлях честі» і додав до свого фото лаконічний підпис «Дякую вам», адресований воїнам десантно-штурмових військ.