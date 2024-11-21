Головна Країна Політика
search button user button menu button

20 років Помаранчевій революції. Соратник Ющенка розказав, чому Порошенко залишився незадоволеним

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
20 років Помаранчевій революції. Соратник Ющенка розказав, чому Порошенко залишився незадоволеним
фото з відкритих джерел

Роман Безсмертний: «Порошенко отримав крісло секретаря РНБО, але цього, вочевидь, йому було замало»

Із приходом до влади третього президента України Віктора Ющенка посаду прем’єр-міністра отримала Юлія Тимошенко. Водночас Петро Порошенко, який також претендував на прем’єрське крісло, став секретарем РНБО. Цього йому було замало, тож конкуренція між Тимошенко та Порошенком тривала і далі. Про це розповів народний депутат багатьох скликань Роман Безсмертний в інтерв'ю «Главкому», присвяченому 20-річчю Помаранчевої революції.

Безсмертний зауважив, що конфлікт між Тимошенко та Порошенком підсилювало ще й те, кожен із них вів за собою свій бізнес, тож це не могло не вплинути на їхні взаємини.

Щодо самого Ющенка, то, за словами Безсмертного, він ставився до Тимошенко з великою симпатією і як до людини, і як до політикині, хоча деякі її погляди змушували його «кипіти». «Його бачення цінової політики, податкової політики, розвитку бізнесу тощо просто було несумісним із тим, що з стосовно цього пропонувала Юлія Володимирівна», – пояснив співрозмовник.

Утім, попри цю прихильність, під час виборів у 2010-му році Ющенко не підтримав Тимошенко, і президентом врешті став Янукович. На запитання, чи не вважає Безсмертний, що саме Ющенко більшою мірою відповідальний за прихід до влади Януковича, аніж Кучма, який зробив зрадника прем’єром вперше, він відповів: «Про те, чому так чи інакше вчиняли Тимошенко та Ющенко, а також і Кучма, краще запитувати у них самих. Але, на мою думку, останні двоє перебували в обставинах, які для них виявилися цілковито неприйнятними. Кучма та Ющенко не хотіли вибору саме з такого набору можливостей. Хоча я не чув і не бачив, аби Кучма по відношенню до Ющенка, а Ющенко по відношенню до Тимошенко проявляв якусь ворожість. Але коли людині не подобається той вибір, перед яким її поставили, вона поводиться так, як повівся Віктор Андрійович».

Нагадаємо, що, на думку Безсмертного, отруєння третього президента України Віктора Ющенка вплинуло на багато речей. Передусім – на довіру всередині партії «Наша Україна». Замість того, щоб шукати ворогів ззовні, почалися внутрішні розборки всередині команди, що й призвело до розвалу «помаранчевої справи». 

Крім того, соратник Ющенка пояснив шкоду, яку завдала українській політиці партія «Наша Україна».

Читайте також:

Теги: Юлія Тимошенко Віктор Янукович Роман Безсмертний Віктор Ющенко Леонід Кучма Помаранчева революція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Занепад «помаранчевої справи» почався на етапі, коли сталося отруєння Ющенка, переконаний Роман Безсмертний
20 років Помаранчевій революції. Роман Безсмертний: Азарова на Майдан привів Порошенко інтерв'ю
15 листопада, 14:00
Ілюзія швидкого миру призводить до активізації «звичного» політичного життя. Чи не зарано?
Скоро вибори!? Хто розпускає чутки і що про це каже сам президент Політика
29 жовтня, 10:40
Шеф-кухар пригадав, що деякий час працював у Росії, але у 2014 році остаточно повернувся до України, коли зрозумів, що тут можна «так само заробляти нормальні гроші»
Шеф-кухар Ярославський розказав, за скільки його покликав на роботу «гаманець Януковича» Курченко
31 жовтня, 10:05
Кучма: «Коли б вибори не відбулися, передбачити їхній результат сьогодні абсолютно неможливо»
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
28 жовтня, 16:56
Кучма висловитися про Януковича та його долю
Кучма розказав, що він тепер думає про Януковича
29 жовтня, 13:56
Кучма назвав два способи, як Україна могла уникнути війни
Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ
29 жовтня, 13:21
Кучма відповів, чи можливі економічні зв'язки України з РФ у найближчі роки після завершення війни
«Економічні зв'язки необхідні». Кучма розказав, як далі жити поруч із РФ
30 жовтня, 12:23
Кучма відповів, як Україні будувати відносини з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією
Кучма радить Україні та Польщі у своїх відносинах користуватися заповітом Папи Римського
30 жовтня, 13:23
Віктор Ющенко до і після отруєння
20 років Помаранчевій революції. Соратник оцінив наслідки отруєння Ющенка для України
19 листопада, 08:00

Політика

20 років Помаранчевій революції. Соратник Ющенка розказав, чому Порошенко залишився незадоволеним
20 років Помаранчевій революції. Соратник Ющенка розказав, чому Порошенко залишився незадоволеним
Залужний заявив про початок Третьої світової війни
Залужний заявив про початок Третьої світової війни
Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа
Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа
Зеленський підтвердив, що Росія застосувала нову ракету проти України
Зеленський підтвердив, що Росія застосувала нову ракету проти України
Рада підтримала законопроєкт про захист депортованих дітей: що зміниться
Рада підтримала законопроєкт про захист депортованих дітей: що зміниться
Повернення на службу після першої СЗЧ або дезертирства: Рада ухвалила закон
Повернення на службу після першої СЗЧ або дезертирства: Рада ухвалила закон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
46K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
31K
Померла ексспівачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
20K
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
14K
У «Резерв+» з'явилася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії людей

Новини

«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині
Сьогодні, 14:57
Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Сьогодні, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua