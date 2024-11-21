20 років Помаранчевій революції. Соратник Ющенка розказав, чому Порошенко залишився незадоволеним

Роман Безсмертний: «Порошенко отримав крісло секретаря РНБО, але цього, вочевидь, йому було замало»

Із приходом до влади третього президента України Віктора Ющенка посаду прем’єр-міністра отримала Юлія Тимошенко. Водночас Петро Порошенко, який також претендував на прем’єрське крісло, став секретарем РНБО. Цього йому було замало, тож конкуренція між Тимошенко та Порошенком тривала і далі. Про це розповів народний депутат багатьох скликань Роман Безсмертний в інтерв'ю «Главкому», присвяченому 20-річчю Помаранчевої революції.

Безсмертний зауважив, що конфлікт між Тимошенко та Порошенком підсилювало ще й те, кожен із них вів за собою свій бізнес, тож це не могло не вплинути на їхні взаємини.

Щодо самого Ющенка, то, за словами Безсмертного, він ставився до Тимошенко з великою симпатією і як до людини, і як до політикині, хоча деякі її погляди змушували його «кипіти». «Його бачення цінової політики, податкової політики, розвитку бізнесу тощо просто було несумісним із тим, що з стосовно цього пропонувала Юлія Володимирівна», – пояснив співрозмовник.

Утім, попри цю прихильність, під час виборів у 2010-му році Ющенко не підтримав Тимошенко, і президентом врешті став Янукович. На запитання, чи не вважає Безсмертний, що саме Ющенко більшою мірою відповідальний за прихід до влади Януковича, аніж Кучма, який зробив зрадника прем’єром вперше, він відповів: «Про те, чому так чи інакше вчиняли Тимошенко та Ющенко, а також і Кучма, краще запитувати у них самих. Але, на мою думку, останні двоє перебували в обставинах, які для них виявилися цілковито неприйнятними. Кучма та Ющенко не хотіли вибору саме з такого набору можливостей. Хоча я не чув і не бачив, аби Кучма по відношенню до Ющенка, а Ющенко по відношенню до Тимошенко проявляв якусь ворожість. Але коли людині не подобається той вибір, перед яким її поставили, вона поводиться так, як повівся Віктор Андрійович».

Нагадаємо, що, на думку Безсмертного, отруєння третього президента України Віктора Ющенка вплинуло на багато речей. Передусім – на довіру всередині партії «Наша Україна». Замість того, щоб шукати ворогів ззовні, почалися внутрішні розборки всередині команди, що й призвело до розвалу «помаранчевої справи».

Крім того, соратник Ющенка пояснив шкоду, яку завдала українській політиці партія «Наша Україна».