Уникав дружину і втік до парламентського готелю. Деталі вироку екснардепу Колєснікову

Дмитро Колєсніков спочатку взяв з бюджету 750 тис. грн, а потім, коли за нього взялися правоохоронці, швиденько відшкодував

Вищий антикорупційний суд визнав невинуватим та виправдав колишнього народного депутата, а нині голову правління Запорізького залізорудного комбінату Дмитра Колєснікова, обвинуваченого у зловживанні владою (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу). Про повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 вересня.

Суд зробив висновок: прокуратура неправильно кваліфікувала дії екснардепа. Замість ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (використання владних повноважень), яка відображена в обвинувальному акті, необхідно було застосувати до Колєснікова ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, що вчинено в особливо великих розмірах). На етапі судового розгляду прокурор міг перекваліфікувати злочин, але цього не зробив. Тому Антикорупційний суд виправдав колишнього нардепа.

За даними досудового розслідування, з грудня 2014 і до грудня 2018 року обвинувачений політик отримував бюджетні кошти у вигляді компенсації вартості винайму готельного номера у держпідприємстві «Готельний комплекс «Київ». Для цього він власноруч написав заяву на керівництво Апарату Верховної Ради, в якій зазначив, що не має у Києві житла. Тож просив поселити його у відомчому готелі парламенту, зіславшись на Закон України «Про статус народного депутата України».

Всього за вказаний період управління справами Верховної Ради перерахувало Колєснікову 758,2 тис. грн компенсації за оренду готельного номера.

Разом з тим, як з’ясувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура, у власності екснардепа Колєснікова на момент його обрання до парламенту у 2014 році була чотирикімнатна квартира площею 187,80 кв. м у Києві. Крім цього, у спільній сумісній власності з дружиною він володів іще однією столичною квартирою на 40,8 «квадратів».

Отже, за версією сторони обвинувачення, Дмитро Колєсніков отримав неправомірну вигоду для себе у вигляді права користування готельним номером за рахунок бюджетних коштів. У суді прокурор просив для обвинуваченого чотири роки тюрми і штраф 17 тис. грн.

Обвинувачений категорично не погоджувався з позицією антикорупційної прокуратури. При цьому визнав: дійсно має дві квартири, але на той час перестав жити зі своєю дружиною. Причина – неприязні стосунки.

«Тому він, «як справжній мужчина», залишив згадані квартири дружині для проживання та за своїми моральними принципами не міг користуватися цим майном. З огляду не зазначене, обвинувачений вважає себе таким, що не має власного житла у місті Києві», – йдеться у вироку.

Також Колєсніков переконував суд, що, коли виборці обрали його народним депутатом, то фактично мешкав і був зареєстрований у Кривому Розі.

Однак у другій половині 2018 року політик відмовився від компенсації вартості проживання у готелі та надалі самостійно оплачував повну вартість винайму готельного номеру. Цьому послужила публікація у ЗМІ, де йшлося про те, що на нардепа VIII скликання і його дружину записано дві квартири загальною площею майже 250 кв. м у столичному будинку біля Національного антикорупційного бюро.

У середині липня 2021 року, коли вже тривало розслідування, Колєсніков повернув до бюджету 758,2 тис. грн раніше отриманої компенсації за готельний номер.

Захист обвинуваченого твердив, що народний депутат не є службовою особою. Адвокати також заявили, що їхній клієнт не забезпечувався житлом за програмами державної підтримки, йому не надавалось житло в будинках державного або громадського житлового фонду, у гуртожитках тощо. Звідси сторона захисту зробила висновок, що Колєсніков не мав повноважень розпоряджатися бюджетними коштами, а його повноваження обмежуються лише бюджетним процесом.

Цей аргумент Антикорупціний суд повністю розбив: протягом 2009-2011 років Колєсніков самостійно забезпечив себе житлом у Києві, будь-якої допомоги у цьому від держави не потребував. Що стосується неприязних стосунків із дружиною, то народний депутат не вправі вирішувати власні життєві негаразди за рахунок державного бюджету, наголосив суд.

Крім цього, суд відхиляє доводи сторони захисту про те, що обвинувачений не розумів значення своїх дій, оскільки жодних інструктажів із приводу гарантій діяльності народних депутатів з ним не проводилось; ніхто під підпис не ознайомив його з нормативними актами, які регулюють порядок отримання народними депутатами компенсації за житло.

«На момент обрання народним депутатом України VIII скликання, обвинувачений мав вищу освіту, був кандидатом економічних наук, мав значний досвід роботи у політичній діяльності, зокрема, досвід роботи у виборних органах – депутатом міської та обласної рад, народним депутатом VI скликання, а також на посадах заступника міністра, міністра, голови обласної державної адміністрації, тому суд доходить висновку, що обвинувачений був достатньо обізнаний з особливостями політичної діяльності, зокрема і правового регулювання депутатської діяльності», – наголосив Антикорупційний суд.

Водночас суддя Віктор Ногачевський, який входив до складу колегії суддів, оприлюднив окрему думку щодо вироку. На його думку, Дмитра Колєснікова треба було засудити. Адже послідовність та сукупність дій обвинуваченого як народного депутата створили, за яких він зміг отримати кошти.

«У цьому випадку використання ним свого службового становища було тією необхідною дією та умовою, що перебувають у причинному зв'язку з наслідком. Будь-яка інша особа не змогла б отримати компенсацію за винайм готельного номера», – пояснив суддя Ногачевський.

Нагадаємо, 22 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок колишньому народному депутату від БПП Руслану Сольвару. Згідно з новим вироком, політика визнано винуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ» у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла.