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Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року
Триває 1715-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 24 атаки

За минулу добу на фронті відбулося 208 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Костянтинівському, де зафіксовано 24 штурми.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного та 86 авіаційних ударів, під час яких скинули 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 7134 дрони-камікадзе та здійснили 2740 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 43 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу втрати російських загарбників склали 2180 осіб. Українські захисники також знешкодили один танк, сім бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, п'ять наземних робототехнічних комплексів, 1104 безпілотні літальні апарати, 52 ракети, 408 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року фото 1
скриншот із DeepState

Минулої доби російські війська здійснили вісім штурмових дій. Крім того, противник завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п'яти керованих авіабомб та здійснив 58 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року фото 2
скриншот із DeepState

Українські підрозділи відбили п'ять атак противника. Окупанти намагалися просунутися поблизу Вовчанська та в напрямку Радьківки.

На Куп'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року фото 3
скриншот із DeepState

Минулої доби російські війська спроб покращити своє тактичне положення не здійснювали.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року фото 4
скриншот із DeepState

Сили оборони відбили п'ять атак противника. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону в напрямку Лимана та поблизу Копанок.

На Слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року фото 5
скриншот із DeepState

Російські війська здійснили дев'ять атак. Противник проводив наступальні дії в районах Ямполя та Озерного, а також у напрямках Пискунівки, Стародубового та Миколаївки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року фото 6
скриншот із DeepState

Минулої доби російські війська здійснили дві штурмові дії в напрямках Никонорівки та Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року фото 7
скриншот із DeepState

Зафіксовано 24 атаки російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районах Костянтинівки, Розкішного та Вільного, а також у напрямках Райського, Новопавлівки, Кучерового Яру та Золотого Колодязя.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року фото 8
скриншот із DeepState

Російські війська здійснили 15 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу Вільного, Білицького та Молодецького, а також у напрямках Добропілля, Гулівого, Сергіївки та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року фото 9
скриншот із DeepState

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року фото 10
скриншот із DeepState

Українські захисники відбили шість атак противника. Російські війська намагалися просунутися в напрямках Косівцевого та Різдвянки, а також поблизу Воздвижівки, Гуляйпільського та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року фото 11
скриншот із DeepState

Російські війська здійснили три атаки поблизу Малої Токмачки та Степногірська, а також у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби противник штурмових дій не здійснював.

Нагадаємо, триває 1715-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна росія Генштаб окупанти Україна

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Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року
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