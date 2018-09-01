Медведчук визнав: Тимошенко готова до президентства, але…



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Фото: Oliver Carroll / The Independent Віктор Медведчук

Медведчук про Тимошенко: не думаю, що на Донбасі у неї кращі шанси, ніж у Порошенка

Лідер проросійського громадського руху «Український вибір» Віктор Медведчук не вірить у щирість Юлії Тимошенко встановити мир на Донбасі. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю британському виданню The Independent, яке належить російському олігарху Олександрові Лебедєву.

Видання відзначає, що дехто припускає, що Тимошенко може сповідувати більш гнучкий підхід до відносин з Москвою, ніж діюча українська влада. Проте Медведчук відкидає таку перспективу, додають журналісти.

«Я не думаю, що у неї є кращі шанси, ніж Порошенко на Донбасі», - сказав він, говорячи про конфлікт. «Я не бачу, що Тимошенко має політичну волю домагатися миру більше, ніж Порошенко», - відзначив політик.

Медведчук у розмові із The Independent виказав певне схвалення Тимошенко, назвавши її «цілеспрямованою» та «добре підготовленою». За його словами, за президентко вона буди битися «всім своїм єством». Для Медведчука є цілком «ясним», що у парі можливих кандидатів Тимошенко та Гриценка, електорату варто обирати саме першу.

У той же час Медведчук наполіг на відсутності політичних відносин з Тимошенко.

«Для цього немає необхідності. І ми маємо різні політичні позиції», - пояснив він.

Видання відзначає промосковськість власних поглядів Медведчука на розв'язання конфлікту на Донбасі і те, що вони еволюціонують синхронно з Кремлем.

Нагадаємо, 24 серпня лідера партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко висловила впевненість, що Донбас і Крим будуть повернуті, а територіальну цілісність держави буде відновлено.

«Ми боротимемось до перемоги, адже перше, чого ми бажаємо, – це миру. І ми за мир боротимемось», – заявила вона. Тимошенко подякувала українським воїнам, волонтерам і всьому суспільству, які «у перші дні війни стали на боротьбу за країну».

Політик також назвала вступ до НАТО одним з головних пріоритетів для України.