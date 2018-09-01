Медведчук визнав: Тимошенко готова до президентства, але…
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Медведчук про Тимошенко: не думаю, що на Донбасі у неї кращі шанси, ніж у Порошенка
Лідер проросійського громадського руху «Український вибір» Віктор Медведчук не вірить у щирість Юлії Тимошенко встановити мир на Донбасі. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю британському виданню The Independent, яке належить російському олігарху Олександрові Лебедєву.
Видання відзначає, що дехто припускає, що Тимошенко може сповідувати більш гнучкий підхід до відносин з Москвою, ніж діюча українська влада. Проте Медведчук відкидає таку перспективу, додають журналісти.
«Я не думаю, що у неї є кращі шанси, ніж Порошенко на Донбасі», - сказав він, говорячи про конфлікт. «Я не бачу, що Тимошенко має політичну волю домагатися миру більше, ніж Порошенко», - відзначив політик.
Медведчук у розмові із The Independent виказав певне схвалення Тимошенко, назвавши її «цілеспрямованою» та «добре підготовленою». За його словами, за президентко вона буди битися «всім своїм єством». Для Медведчука є цілком «ясним», що у парі можливих кандидатів Тимошенко та Гриценка, електорату варто обирати саме першу.
У той же час Медведчук наполіг на відсутності політичних відносин з Тимошенко.
«Для цього немає необхідності. І ми маємо різні політичні позиції», - пояснив він.
Видання відзначає промосковськість власних поглядів Медведчука на розв'язання конфлікту на Донбасі і те, що вони еволюціонують синхронно з Кремлем.
Нагадаємо, 24 серпня лідера партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко висловила впевненість, що Донбас і Крим будуть повернуті, а територіальну цілісність держави буде відновлено.
«Ми боротимемось до перемоги, адже перше, чого ми бажаємо, – це миру. І ми за мир боротимемось», – заявила вона. Тимошенко подякувала українським воїнам, волонтерам і всьому суспільству, які «у перші дні війни стали на боротьбу за країну».
Політик також назвала вступ до НАТО одним з головних пріоритетів для України.
Наприкінці 2003-го його обрали депутатом Державної думи за виборчим списком об'єднання «Родина». Ставши парламентарієм, увійшов до фракції «Єдина Росія». Доктор економічних наук, керівник Центру проблем інтеграції Російської академії наук. Член редколегії журналу «Мир перемен».
З 2010 року є власником газети The Independent.