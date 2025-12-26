Головна Країна Політика
«Мене призначили винним». Головний фігурант «Енергоатома» Міндіч заговорив

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Мене призначили винним». Головний фігурант «Енергоатома» Міндіч заговорив
«Мене призначили винним». Міндіч вперше прокоментував справу НАБУ
фото: Українська Правда

Тимур Міндіч – фігурант справи «Енергоатома» перебуває в Ізраїлі та говорить про інформаційний тиск

 

Бізнесмен Тимур Міндіч, якому НАБУ та САП заочно оголосили підозру у можливій корупції в «Енергоатомі», заявив, що проти нього ведеться масштабна інформаційна кампанія, у межах якої його «призначили винним» ще до завершення слідства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар самого Тимура Міндіча «Українській правді», яка знайшла його в Ізраїлі.

За словами бізнесмена, він не коментуватиме деталей кримінального провадження, оскільки це може погіршити його позицію у справі. Водночас Міндіч визнав, що підозра офіційно існує, а розслідування триває. «Мене призначили винним, і сьогодні мені мільйон речей просто приписують – там, де я не був і не знаю. Мені ліплять усе, що хочете: чого не було і бути не могло», – заявив він.

Міндіч підтвердив, що знайомий з колишнім міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром енергетики Германом Галущенком і спілкувався з ними, однак заперечив будь-який тиск на них чи надання вказівок. Він назвав справу проти себе «великим медійним кейсом» і зазначив, що оприлюднені фрагменти розмов були вирвані з контексту, а повні записи можуть з’явитися пізніше.

Бізнесмен також повідомив, що нині перебуває в Ізраїлі, куди перевіз свою родину через тиск. «Я знаходжуся в Ізраїлі, я перевіз свою сім’ю і перебуваю під великим тиском. Це не найкращий час для мене», – сказав він.

Окремо Міндіч зазначив, що майже не мав контактів із президентом Володимиром Зеленським. «Я з ним дуже рідко і давно спілкувався. Зараз взагалі не спілкуюсь», – заявив бізнесмен.

Міндіч також повідомив, що наразі не планує коментувати всі закиди до завершення слідства й закликав «дати час». За його словами, проти нього відкривають нові провадження, і «його можна звинуватити в будь-чому».

У листопаді 2025 року НАБУ та САП заочно оголосили Тимуру Міндічу підозру у справі про можливу корупцію в «Енергоатомі». Його також внесли до санкційного списку РНБО. З указу стало відомо, що бізнесмен є громадянином Ізраїлю і після виїзду з України перебуває саме там.

Міндіч є співвласником продюсерської студії «Квартал 95» та пов’язаний із ресторанним і кіновиробничим бізнесом. Раніше його вважали близьким другом президента Зеленського. УП також повідомила, що в Ізраїлі перебуває й інший фігурант справи – бізнесмен Олександр Цукерман, який заперечує втечу від правосуддя та заявляє про намір повернутися в Україну.

Теги: Ізраїль Енергоатом Україна Тимур Міндіч

