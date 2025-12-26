«Мене призначили винним». Головний фігурант «Енергоатома» Міндіч заговорив

Тимур Міндіч – фігурант справи «Енергоатома» перебуває в Ізраїлі та говорить про інформаційний тиск

Бізнесмен Тимур Міндіч, якому НАБУ та САП заочно оголосили підозру у можливій корупції в «Енергоатомі», заявив, що проти нього ведеться масштабна інформаційна кампанія, у межах якої його «призначили винним» ще до завершення слідства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар самого Тимура Міндіча «Українській правді», яка знайшла його в Ізраїлі.

За словами бізнесмена, він не коментуватиме деталей кримінального провадження, оскільки це може погіршити його позицію у справі. Водночас Міндіч визнав, що підозра офіційно існує, а розслідування триває. «Мене призначили винним, і сьогодні мені мільйон речей просто приписують – там, де я не був і не знаю. Мені ліплять усе, що хочете: чого не було і бути не могло», – заявив він.

Міндіч підтвердив, що знайомий з колишнім міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром енергетики Германом Галущенком і спілкувався з ними, однак заперечив будь-який тиск на них чи надання вказівок. Він назвав справу проти себе «великим медійним кейсом» і зазначив, що оприлюднені фрагменти розмов були вирвані з контексту, а повні записи можуть з’явитися пізніше.

Бізнесмен також повідомив, що нині перебуває в Ізраїлі, куди перевіз свою родину через тиск. «Я знаходжуся в Ізраїлі, я перевіз свою сім’ю і перебуваю під великим тиском. Це не найкращий час для мене», – сказав він.

Окремо Міндіч зазначив, що майже не мав контактів із президентом Володимиром Зеленським. «Я з ним дуже рідко і давно спілкувався. Зараз взагалі не спілкуюсь», – заявив бізнесмен.

Міндіч також повідомив, що наразі не планує коментувати всі закиди до завершення слідства й закликав «дати час». За його словами, проти нього відкривають нові провадження, і «його можна звинуватити в будь-чому».

У листопаді 2025 року НАБУ та САП заочно оголосили Тимуру Міндічу підозру у справі про можливу корупцію в «Енергоатомі». Його також внесли до санкційного списку РНБО. З указу стало відомо, що бізнесмен є громадянином Ізраїлю і після виїзду з України перебуває саме там.

Міндіч є співвласником продюсерської студії «Квартал 95» та пов’язаний із ресторанним і кіновиробничим бізнесом. Раніше його вважали близьким другом президента Зеленського. УП також повідомила, що в Ізраїлі перебуває й інший фігурант справи – бізнесмен Олександр Цукерман, який заперечує втечу від правосуддя та заявляє про намір повернутися в Україну.