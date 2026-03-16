Мобілізація нардепів. Арахамія пояснив слова президента

Керівник фракції «Слуга народу» стверджує, що заяву Зеленського було некоректно інтерпретовано

Президент Володимир Зеленський не говорив про примусову мобілізацію народних депутатів. Йшлося лише про обговорення змін до законодавства, які дозволять депутатам стати військовослужбовцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамію, якого цитує УП.

«З цього приводу є вкрай важливий нюанс. Є те, що сказав президент, а є певні уривки, слова, які були довільно інтерпретовані. Ми ознайомилися зі словами президента повністю. Він сказав, що депутат або працює, або воює. Як і кожен громадянин України. Ми про це говорили багато разів, що зараз в Україні ти або працюєш, сплачуєш податки, приносиш користь обороні, або стоїш в обороні на фронті», – сказав він.

За словами Арахамії, «це розуміє багато депутатів». Він каже, що були певні запити від парламентарів про бажання приєднатися до ЗСУ, але «законодавство цього не дозволяє».

Як зазначив Арахамія, окремі депутати, які прикріплені в певних підрозділах та «ведуть там якусь роботу», а в пленарні дні присутні у Верховній Раді. Але юридично вони не військовослужбовці, а депутати парламенту.

«Очевидно, саме це малося на увазі. Що президент готовий проговорювати з парламентом законодавчі зміни, які дозволять депутатам бути військовослужбовцями», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати, які бажають скласти мандат під час воєнного стану, повинні або продовжувати працювати в парламенті, або йти служити на фронт.

Як відомо, протягом року в Україні зменшувалася кількість депутатів у Верховній Раді. Наприкінці 2025 року в Раді залишилося 395 депутатів.