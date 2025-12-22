Головна Країна Кримінал
Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
НАБУ оголосило продовження справи «Мідас» і знову викликало на допит Міндіча та Цукермана
За версією слідства, зафіксовано вісім епізодів злочинної організації під керівництвом Міндіча з легалізації коштів на суму понад 256 млн грн
колаж: glavcom.ua

Підозрювані бізнесмени перебувають у розшуку

Національне антикорупційне бюро повторно викликало на допити підозрюваних бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Про це повідомляє «Главком».

Обох фігурантів резонансного корупційного розслідування викликав детектив НАБУ Михайло Зеленько на 23 грудня для участі у слідчих та процесуальних діях. Йдеться про допити бізнесменів у статусі підозрюваних. Також детектив планує вручити їм клопотання про продовження строку досудового розслідування.

НАБУ оголосило продовження справи «Мідас» і знову викликало на допит Міндіча та Цукермана фото 1

Додамо, що кримінальне провадження, в якому, окрім Міндіча та Цукермана, підозри отримали п'ятеро осіб, розпочато 21 серпня 2025 року.

Нагадаємо, що НАБУ раніше викликало Міндіча та Цукермана на 26 і 28 листопада до будівлі НАБУ (вул. Дениса Монастирського, 3) для проведення допитів.

Як повідомляв «Главком», 1 грудня Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бізнесмена Тимура Міндіча, який підозрюється у низці кримінальних правопорушень, пов’язаних із корупцією в енергетиці.

За версією слідства, зафіксовано вісім епізодів злочинної організації під керівництвом Міндіча з легалізації коштів на суму понад 256 млн грн.

Тимур Міндіч підозрюється у створенні та керівництві злочинної організації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на членів Кабінету міністрів. 22 листопада правоохоронці оголосили його та іншого фігуранта Олександра Цукермана в розшук.

Нагадаємо, що 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.

