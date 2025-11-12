Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Як Міндіч виїхав з України: розʼяснення Держприкордонслужби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як Міндіч виїхав з України: розʼяснення Держприкордонслужби
Держприкордонслужба провела перевірку щодо перетину кордону Тимуром Міндічем
фото з відкритих джерел

За словами прикордонників, бізнесмен легально покинув Україну

Державна прикордонна служба України провела власне службове розслідування, аби встановити обставини перетину кордону бізнесменом та фігурантом плівок НАБУ Тимуром Міндічем. За словами прикордонників, він легально покинув Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що за результатами перевірки Міндіч законно перетнув український кордон. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства.

«Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України», – йдеться в повідомленні.

За словами прикордонників, Державна прикордонна служба не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону.

«Державна прикордонна служба України забезпечувала та продовжує забезпечувати заходи прикордонного контролю під час оформлення громадян в пунктах пропуску відповідно до визначених правил та наданих повноважень», – зазначено в заяві.

Нагадаємо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

До слова, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба корупція в Україні Тимур Міндіч Операція «Мідас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операція «Мідас». Підсумки по гарячих слідах
Операція «Мідас». Підсумки по гарячих слідах
Сьогодні, 11:38
Ускладнень на пунктах пропуску, де запроваджена нова система, не було зафіксовано
Прикордонники назвали пункти пропуску, де вже працює нова біометрична система ЄС
13 жовтня, 11:59
20 жовтня президент України Володимир Зеленський провів Ставку
Створено Угруповання об’єднаних сил, проведено Ставку. Головне за 20 жовтня
20 жовтня, 21:05
Наркотики було виявлено під час огляду автомобіля
Прикордонники перекрили міжнародний наркоканал: вилучено «товару» на 42 млн грн
28 жовтня, 13:56
У Раді зареєстровано постанову про звільнення міністерки енергетики
Міністерка енергетики, яка фігурує в плівках НАБУ, відреагувала на розслідування
10 листопада, 18:38
Прокурор САП вважає, що бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова
Умєров прокоментував чутки про вплив Міндіча на Міноборони
Вчора, 20:37
Операція «Мідас». Журналісти повідомили, хто отримав підозру від НАБУ (список)
Операція «Мідас». Журналісти повідомили, хто отримав підозру від НАБУ (список)
Вчора, 21:20
Медіа пишуть, що Міндіч виїхав з України
Міндіч утік з України? Держприкордонслужба зробила заяву
10 листопада, 12:21
В Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ
Мін'юст підтвердив проведення слідчих дій у Галущенка
Вчора, 12:27

Кримінал

Як Міндіч виїхав з України: розʼяснення Держприкордонслужби
Як Міндіч виїхав з України: розʼяснення Держприкордонслужби
Справа про корупцію в енергетиці. Суд обрав запобіжний захід ексраднику Галущенка
Справа про корупцію в енергетиці. Суд обрав запобіжний захід ексраднику Галущенка
Вищий антикорупційний суд відправив Дмитра Басова з «Енергоатому» під арешт
Вищий антикорупційний суд відправив Дмитра Басова з «Енергоатому» під арешт
Чоловік вигадав незвичний спосіб перетину кордону за допомогою ковдри (фото)
Чоловік вигадав незвичний спосіб перетину кордону за допомогою ковдри (фото)
Замість каші з м’ясом – дешевший суп. Представник фірми, яка годувала солдат, сідає в тюрму
Замість каші з м’ясом – дешевший суп. Представник фірми, яка годувала солдат, сідає в тюрму
Сім фігурантів операції «Мідас». Досьє на кожного
Сім фігурантів операції «Мідас». Досьє на кожного

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua