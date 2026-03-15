Міндіч проти Железняка. Прописка нардепа внесла несподівані зміни у справу

glavcom.ua
Тимур Міндіч виставив символічну суму моральної компенсації – 200 грн
Позов бізнесмена перекочував із Печерського райсуду до Шевченківського райсуду міста Києва

Скандальний суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк знайшов спосіб, як позов бізнесмена Тимура Міндіча до нардепа Ярослава Железняка передати іншій Феміді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

5 березня позов про захист честі, гідності та ділової репутації надійшов до Печерського райсуду. Через чотири дні, 9 березня автоматизований розподіл визначив головуючим суддю Сергія Вовка, який уже наступного дня ухвалив неочікуваний вердикт.

Згідно з текстом ухвали, позов Міндіча непідсудний Печерському райсуду, оскільки відповідач-нардеп Железняк прописаний у гуртожитку, що знаходиться у Шевченківському районі Києва. Таку інформацію суддя дістав за допомогою Єдиного державного демографічного реєстру.

«Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду. Позовна заява Тимура Міндіча належить до територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду Києва», – зазначено в ухвалі Печерського райсуду.

Водночас ухвалу судді Вовка можна оскаржити до Київського апеляційного суду протягом 15 днів.

Як з’ясував «Главком», у деклараціях за 2019-2020 роки народний депутат Ярослав Железняк вказував гуртожиток Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Інститут міжнародних відносин), у якому він мав місце реєстрації.

Додамо, що суддя Печерського суду Сергій Вовк відомий тим, що у 2012 році засудив ексміністра внутрішніх справ Юрія Луценка до чотирьох років ув'язнення за нібито незаконне святкування Дня міліції.

Цей же суддя дозволив колишньому заступнику голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову стягнути з держави 7 млн грн за шкоду репутації.

У квітні 2021 року Верховний суд залишив у силі рішення апеляційного суду, яким суддю Печерського районного суду Києва Сергій Вовк визнаний невинним у винесенні завідомо неправосудних рішень.

Як повідомляв «Главком», підозрюваний у корупційному злочині бізнесмен Тімур Міндіч просить суд зобов’язати обранця Ярослава Железняка спростувати недостовірну інформацію, яку він поширив на своїх ресурсах, зокрема, Youtube-каналі та телеграм-каналі. Також позивач виставив символічну суму моральної компенсації – 200 грн.

Теги: НАБУ корупція в Україні війна Ярослав Железняк Тимур Міндіч Операція «Мідас»

