Міндіч розказав, як журналісти знайшли його в Ізраїлі і що він їм розказав

Христина Жиренко
Христина Жиренко
«Якби Ткач підійшов на 20 хвилин пізніше, я виходив би з моря в плавках»

Бізнесмен Тимур Міндіч, якого в Україні підозрюють у корупції, у своєму першому інтерв'ю сатиричному таблоїду Harley Quinn після появи підозр з боку НАБУ розповів, як його знайшов журналіст «Української правди» Михайло Ткач в Ізраїлі. Про це пишуть «Факти».

За словами Міндіча, він зустрівся з Ткачем на пляжі.

«Якби він (Ткач — Ред.) підійшов на 20 хвилин пізніше, я виходив би з моря в плавках. Михайло поставив усі запитання, які хотів. Пообіцяв надіслати вихідні матеріали і випустити репортаж без монтажу та цієї страхітливої музики, під яку я вже в усьому винен. Якби не сів телефон, я продовжив би говорити, і наше інтерв'ю мало б назву: "Від смеркання до світанку". Ми домовилися, що буде друга частина» , — заявив Міндіч.

Водночас розкривати зміст розмови бізнесмен не став, зауваживши, що спілкувався з журналістом півтори години.

«Скоро все побачите. Я з Мішею півтори години говорив» , — заявив він.

Також бізнесмен додав, що це було перше інтерв'ю в його житті.

Крім того, Міндіч спростував версію про те, що Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський допомогли НАБУ записати цикл «плівок» нібито за його участі.

 За його словами, це неможливо, оскільки Боголюбов — віруюча людина, а у Коломойського свої турботи.

«Чудовий новорічний жарт, але він затягнувся. Боголюбов – віруюча людина, цього не могло бути, він би так ніколи не вчинив. А Ігор Валерійович у СІЗО, у нього свої турботи», – сказав Міндіч.

