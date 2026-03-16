Зеленський привітав новообраного президента Португалії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський привітав новообраного президента Португалії
Зеленський наголосив, що оборонна, фінансова, гуманітарна та політична допомога Україні продовжиться
фото: Офіс президента

Президент України та Португалії обговорили можливість спільного виробництва зброї

Глава держави Володимир Зеленський привітав президента Португалії Антоніу Жозе Сегуру з перемогою на виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Зеленський наголосив, що Португалія дуже підтримує Україну від самого початку великої війни. «Дякую за запевнення, що оборонна, фінансова, гуманітарна та політична допомога продовжиться і надалі. Ми також цінуємо участь Португалії в програмі Purl і розраховуємо на додаткові внески», – каже він.

Політики обговорили можливість спільного виробництва зброї, участь бізнесу Португалії у відновленні України та шлях до Європейського Союзу. Зеленський подякував за чітку позицію щодо європейського майбутнього України.

Як відомо, Антоніу Жозе Сегуру переміг на президентських виборах, значно випередивши лідера ультраправої партії Chega Андре Вентуру у другому турі голосування, що відбувся 8 лютого.

Антоніу Жозе Сегуру став першим соціалістом на посаді президента за останні 20 років, змінивши консерватора Марселу Ребелу де Соузу, який відбув два терміни. Підтримка Сегуру з боку центристів і правих пояснювалася побоюваннями щодо популістських та авторитарних заяв Вентури.

9 березня Сегуру, кандидат від лівоцентристської партії, якого підтримувала Соціалістична партія, склав присягу перед законодавцями в Лісабоні. У своїй промові Сегуру зазначив, що після «циклу трьох виборів і чотирьох поїздок на виборчі дільниці всього за дев'ять місяців» Португалія тепер має «чудову нагоду» шукати «довгострокові рішення» протягом того, що він назвав новим трирічним періодом без національних виборів.

До слова, португальський президент обирається на п'ятирічний термін і може бути переобраний один раз.

Читайте також

Володимир Зеленський зустрівся з Резою Пахлаві
Президент зустрівся з спадкоємним принцом Ірану (відео)
13 березня, 19:57
Фіцо попросив Зеленського відновити транзит нафти «Дружбою»
Фіцо надіслав Зеленському листа: що попросив прем’єр Словаччини
13 березня, 19:44
Зеленський зустрівся з українськими військовими, які проходять підготовку у тренувальному центрі з підготовки пілотів винищувачів F-16
Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які навчаються на F-16 у Румунії
12 березня, 23:39
Боротьба з підкупом іноземних посадовців: Зеленський подав законопроєкт
Боротьба з підкупом іноземних посадовців: Зеленський подав законопроєкт
6 березня, 11:16
Трамп заявив, що Зеленський є перешкодою для мирної угоди з Росією
Трамп знову розкритикував Зеленського через мирну угоду з Росією
5 березня, 22:48
Президент зробив заяву про СБУ
Зеленський доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна»
25 лютого, 20:14
У Миколаєві ввечері стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції
Вибух у Миколаєві на АЗС: Зеленський повідомив деталі
23 лютого, 19:50
Зеленський вважає, що санкції США проти Лукашенка мають залишатися в силі
Що робити з Лукашенком? Зеленський дав рецепт американцям
23 лютого, 14:30
Президент: «Зупинити Путіна сьогодні і не допустити окупації України – це перемога для всього світу»
Путін вже розпочав Третю світову війну – Зеленський
23 лютого, 06:37

Мобілізація нардепів. Арахамія пояснив слова президента
Мобілізація нардепів. Арахамія пояснив слова президента
Міндіч проти Железняка. Прописка нардепа внесла несподівані зміни у справу
Міндіч проти Железняка. Прописка нардепа внесла несподівані зміни у справу
Україна ввела санкції проти паралімпійців-путіністів і російських командирів
Україна ввела санкції проти паралімпійців-путіністів і російських командирів
Зеленський поділився очікуваннями від виборів в Угорщині
Зеленський поділився очікуваннями від виборів в Угорщині
Не лише ціни на бензин. Зеленський перелічив наслідки війни на Близькому Сході для України
Не лише ціни на бензин. Зеленський перелічив наслідки війни на Близькому Сході для України

Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Сьогодні, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Сьогодні, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
