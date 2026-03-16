Зеленський привітав новообраного президента Португалії

Президент України та Португалії обговорили можливість спільного виробництва зброї

Глава держави Володимир Зеленський привітав президента Португалії Антоніу Жозе Сегуру з перемогою на виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Зеленський наголосив, що Португалія дуже підтримує Україну від самого початку великої війни. «Дякую за запевнення, що оборонна, фінансова, гуманітарна та політична допомога продовжиться і надалі. Ми також цінуємо участь Португалії в програмі Purl і розраховуємо на додаткові внески», – каже він.

Політики обговорили можливість спільного виробництва зброї, участь бізнесу Португалії у відновленні України та шлях до Європейського Союзу. Зеленський подякував за чітку позицію щодо європейського майбутнього України.

Як відомо, Антоніу Жозе Сегуру переміг на президентських виборах, значно випередивши лідера ультраправої партії Chega Андре Вентуру у другому турі голосування, що відбувся 8 лютого.

Антоніу Жозе Сегуру став першим соціалістом на посаді президента за останні 20 років, змінивши консерватора Марселу Ребелу де Соузу, який відбув два терміни. Підтримка Сегуру з боку центристів і правих пояснювалася побоюваннями щодо популістських та авторитарних заяв Вентури.

9 березня Сегуру, кандидат від лівоцентристської партії, якого підтримувала Соціалістична партія, склав присягу перед законодавцями в Лісабоні. У своїй промові Сегуру зазначив, що після «циклу трьох виборів і чотирьох поїздок на виборчі дільниці всього за дев'ять місяців» Португалія тепер має «чудову нагоду» шукати «довгострокові рішення» протягом того, що він назвав новим трирічним періодом без національних виборів.

До слова, португальський президент обирається на п'ятирічний термін і може бути переобраний один раз.