Головна Країна Політика
search button user button menu button

Енергетична тривога. Шмигаль дав п’ять уроків Європі, які Україна засвоїла за час війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Денис Шмигаль

Глава Міненерго наголосив, що переосмислення європейської енергетичної інфраструктури має починатися вже зараз

Цієї зими українська енергосистема працювала в умовах високої інтенсивності російських ударів. 31 січня ворожі атаки призвели до тимчасового відокремлення енергосистем України та Молдови від континентальної Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля

«Досвід України важливий для Європи та світу. Наша енергосистема пройшла випробування під ударами, і ці уроки мають бути враховані в європейському плануванні готовності», – каже він.

Захист

Інтеграція активного захисту (ППО та РЕБ) та пасивного захисту (вибухостійких конструкцій і фізичного укріплення) у кожен проєкт модернізації та нового будівництва. Далекобійні дрони можуть досягати практично будь-якої частини Європи. Саме тому переосмислення енергетичної інфраструктури має починатися вже зараз.

Швидке відновлення та стратегічні резерви

Цієї зими українські енергетичні хаби відіграли вирішальну роль. Водночас Україні потрібен потрійний резерв обладнання, яке можна встановити за лічені дні. Міністр закликав партнерів розглянути можливість створення спільного європейського резерву критично важливого енергетичного обладнання.

Фінанси і роль міністрів енергетики

Енергетична безпека сьогодні вимагає більше оперативних можливостей і доступу до спеціалізованих ресурсів. В умовах енергетичної кризи потрібні швидкі закупівлі, швидкі рішення і фінансування.

Переосмислення системи

Традиційні енергосистеми мають доповнюватись автономними кластерами, які можуть працювати незалежно.

Диверсифікація

Українська енергосистема вже синхронізована з континентальною Європою. Наступний крок – розширення можливостей імпорту електроенергії з ЄС до 3,5 ГВт.

За словами Шмигаля, Україна готова підтримувати Європу. «Ми бачимо своє майбутнє в ЄС. Разом побудуємо безпечніше, стабільніше майбутнє», – додав він.

Нагадаємо, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.

Читайте також:

Теги: Денис Шмигаль енергетика Міненерго Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua