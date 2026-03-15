Україна ввела санкції проти паралімпійців-путіністів і російських командирів

Україна ініціювала заборону на в’їзд до країн ЄС та запровадження санкцій щодо майже 130 російських командирів, причетних до злочинів проти українців

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських та іранських компаній і громадян, що обслуговують ВПК Росії, а також паралімпійців, які виправдовують агресію РФ та поширюють російську пропаганду, і майже 130 російських командирів. Про це повідомляє «Главком».

Санкційний пакет щодо ВПК

До санкційного пакету щодо ВПК увійшло 130 фізичних і 48 юридичних осіб. Серед них компанії, що причетні до постачання компонентів для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії «Комета» (їх використовують у російських дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих боєприпасах, літаках, якими Росія обстрілює українські міста й громади). Зокрема, і ті підприємства, які залучені до виробництва ракетного комплексу «Орєшнік».

Також у цьому списку компанії та громадяни Ірану, причетні до виготовлення іранських дронів і ракет, що їх застосовують не лише проти України, а й на Близькому Сході проти країн Затоки. Ці юридичні та фізичні особи допомагали Росії запускати, розгортати й масштабувати виробництво «шахедів» у Росії. Санкції застосовані і до іранських інструкторів, які готували російських операторів «шахедів», що потім атакували українські міста й енергетичні об’єкти.

«Російський та іранський ВПК уже давно взаємопов’язані. Цим санкційним пакетом ми показуємо ключових учасників, залучених до виробництва засобів ураження, які використовуються для атак Росії проти України та Ірану проти багатьох країн. Світ повинен робити значно більше, щоб розривати ці ланцюги постачання, зокрема критичних компонентів, і ефективно протидіяти цій співпраці. І ми будемо працювати над синхронізацією цих санкцій», – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Санкції проти паралімпійців

Ще одне санкційне рішення стосується десяти російських паралімпійців. Усі вони брали участь у загарбницькій війні Росії проти України. Вони поширюють російську пропаганду й використовують спортивні заходи як майданчик для відбілювання російських злочинів та окупації.

Санкції проти російських командирів

Крім того, Україна ініціювала заборону на в’їзд до країн Європейського Союзу та запровадження санкцій щодо майже 130 російських командирів, причетних до злочинів проти українців. Відповідний документ із їхніми персональними даними, а також інформацією про близько 300 їхніх родичів наша країна вже передала до Євросоюзу.

«Україна бере участь у спільній із Євросоюзом роботі. І наше лідерство тут справді дуже важливе. Треба працювати над тим, щоб усі, хто бере участь у війні проти України, не мали права вʼїжджати до країн Європейського Союзу. Ми бачимо, що Європа готова підтримати, і я вдячний партнерам за це», – наголосив президент Володимир Зеленський.

Ідеться про детальну інформацію з персональними даними – датами народження та номерами документів кожного з них. У списку російські окупанти з підрозділів дальньої авіації, військово-морських сил і ракетних військ наземного базування. Усі вони системно брали участь у нанесенні ракетних ударів по українських містах і громадах та у вбивствах наших людей.

Від першого дня повномасштабного російського вторгнення дальня авіація ворога запустила по Україні понад 4100 крилатих ракет. Верифіковані дані доводять участь 35 російських загарбників із 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення РФ, 52-го, 121-го, 200-го і 182-го важкого бомбардувального полку РФ, 22-ї та 326-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ. Крім того, є інформація про 89 їхніх родичів.

Серед членів екіпажів і командирів надводних та підводних ракетоносіїв, а також берегових ракетних комплексів ідентифіковано 67 окупантів і 155 членів їхніх родин. Ворожі фрегати завдали близько 160 ракетних ударів по Україні з використанням понад 1500 крилатих ракет морського базування.

Є підтверджена інформація і про 34 російських окупантів, що мають доступ до ракетних комплексів наземного базування, та 92 членів їхніх родин. Лише 1-ша ракетна бригада Південного військового округу Росії була задіяна в понад 220 ракетних атаках по Україні. Такі злочини вчиняли і 12-та, 26-та, 40-ва, 64-та, 92-га, 103-тя, 107-ма, 112-та, 119-та й 448-ма ракетні бригади РФ.

«Ми також будемо працювати і над тим, щоб на всіх учасників російської війни були накладені санкції Євросоюзу. Кожен із них несе персональну відповідальність за удари по Україні, по наших людях, по критичній інфраструктурі. За це все має бути справедливе покарання», – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення Україна запровадила санкції до понад 300 осіб із вищого військового керівництва, керівників тактичного й стратегічного напрямів, представників спецслужб і незаконних збройних формувань та окупантів, які причетні до катувань, насильства, викрадення дітей, запуску ракет і кібератак на об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що санкції США проти російської нафти можуть бути відновлені після стабілізації світових цін на нафту, які різко зросли на тлі війни на Близькому Сході. Раніше Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти може принести Росії додаткові $10 млрд.

Як повідомлялось, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам назвав вигоду, яку РФ отримує від війни на Близькому Сході. За словами Пєскова, зараз нібито є багато охочих купувати російську нафту після пом'якшення санкцій США.