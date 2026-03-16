Президент про мирні перемовини: У дипломатії ніхто не розчарований
Зеленський закликав партнерів посилювати тиск на Росію, аби досягти справедливого миру
Президент України Володимир Зеленський дав доручення голові українського переговорної делегації, секретарю РНБО Рустему Умєрову. Він постійно спілкується з американською стороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
Зеленський зазначив, що цього тижня Україна працюватиме з партнерами у Європі, щоб можливостей захисту стало більше, а в партнерів – більше готовності її підтримувати.
«Перемовини при цьому не відкладаємо, у дипломатії ніхто не розчарований. Це питання не емоцій, як хтось десь може сказати. Це питання того, на що готові партнери», – каже він.
Президент наголосив, що партнерам потрібно посилювати тиск на Росію. «Росія функціонує дуже просто: якщо вони бояться, вони готові тримати себе в рамках. Якщо тиск на Росію послаблюють, Росія думає, що їй щастить і що вона начебто може воювати далі. Саме тому тиск на агресора – це ключ до миру, до справжньої дипломатії та до справжніх домовленостей», – пояснив глава держави.
Нагадаємо, як писала газета Financial Times, мирний процес між Україною та РФ за посередництва США опинився у глухому куті. Пріоритети Вашингтона змістилися на конфлікт із Іраном, що вже призвело до пауз у переговорах та затримок із постачанням критично важливого озброєння для ЗСУ.
Як повідомляє FT, через ескалацію на Близькому Сході Сполучені Штати фактично призупинили активну участь у переговорному процесі щодо України. Черговий раунд зустрічей, запланований на початок березня, не відбувся, а нова дата досі не визначена. Європейські дипломати зазначають, що така зміна уваги є вкрай небезпечною для Києва.
Раніше повідомлялося, що США запропонували перенести тристоронню зустріч на цей тиждень у зв’язку з війною на Близькому Сході.
