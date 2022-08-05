Мер Маріуполя розказав про післявоєнні плани Ахметова

У бізнесмена є бажання відродити металургійні підприємства, які знищили російські війська

Бізнесмен Рінат Ахметов, який до війни контролював місцеві металургійні гіганти «Азовсталь» і Маріупольський металургійний комбінат, готовий вкладатися у відбудову міста. Лише на відбудову заводу «Азовсталь» необхідно $20 млрд. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

«До війни Ахметов зробив інвестицію на суму $1 млрд у Маріупольський металургійний комбінат. Там мали запустити виробництво преміум-сталі», – розповів Бойченко.

Міський голова Маріуполя також додав, що про конкретні суми для відбудови міста поки що говорити зарано.

«Спочатку варто спільно з міжнародними експертами повністю прорахувати стратегію відновлення міста. Тоді матимемо розуміння для залучення інвестицій. Наприклад, якщо пан Ахметов погодиться профінансувати будівництво лікарні, то це приблизно коштуватиме $2 млн. Це великий інженерний проєкт. До слова, на базі такої лікарні хотіли створити базу для навчання молодих медиків», – каже Бойченко.

Мер Маріуполя окремо наголосив: у бізнесмена є бажання відродити металургійні підприємства, які знищили російські війська.