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Мер Маріуполя розказав про післявоєнні плани Ахметова

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Мер Маріуполя розказав про післявоєнні плани Ахметова
фото з відкритих джерел

У бізнесмена є бажання відродити металургійні підприємства, які знищили російські війська

Бізнесмен Рінат Ахметов, який до війни контролював місцеві металургійні гіганти «Азовсталь» і Маріупольський металургійний комбінат, готовий вкладатися у відбудову міста. Лише на відбудову заводу «Азовсталь» необхідно $20 млрд. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

«До війни Ахметов зробив інвестицію на суму $1 млрд у Маріупольський металургійний комбінат. Там мали запустити виробництво преміум-сталі», – розповів Бойченко.

Міський голова Маріуполя також додав, що про конкретні суми для відбудови міста поки що говорити зарано.

«Спочатку варто спільно з міжнародними експертами повністю прорахувати стратегію відновлення міста. Тоді матимемо розуміння для залучення інвестицій. Наприклад, якщо пан Ахметов погодиться профінансувати будівництво лікарні, то це приблизно коштуватиме $2 млн. Це великий інженерний проєкт. До слова, на базі такої лікарні хотіли створити базу для навчання молодих медиків», – каже Бойченко.

Мер Маріуполя окремо наголосив: у бізнесмена є бажання відродити металургійні підприємства, які знищили російські війська.

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Теги: Рінат Ахметов Азов Азовсталь Маріуполь Вадим Бойченко

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