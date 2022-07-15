Вихід Ахметова з медіабізнесу: працівники холдингу отримають вихідну допомогу

Для розрахунку окладів за основу буде взято саме «довоєнні» середньомісячні зарплати співробітників за 2021 рік

Інвестиційна компанія SCM у зв’язку з вимушеним виходом з медіабізнесу надасть кожному члену колективу вихідну допомогу. Про це йдеться у повідомленні Розмір виплати складе від 3 до 12 місячних окладів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби SCM.

«З особистої ініціативи Ріната Ахметова кожен співробітник «Медіа Групи Україна» отримає вихідну допомогу у розмірі від 3 до 12 місячних окладів, в залежності від кількості років спільної роботи. Це кратно більше, ніж передбачено чинним законодавством (за законом, при звільненні має бути виплачено один місячний оклад). Розмір вихідної допомоги трудовому колективу безпрецедентний для українського медіаринку. Для розрахунку окладів за основу буде взято саме «довоєнні» середньомісячні зарплати співробітників за 2021 рік», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що SCM гарантує виконання всіх інших фінансових зобов’язань перед колективом «Медіа Групи Україна», включаючи нарахування виплат за невикористані відпустки.

Процес завершення співпраці медіагрупи із нашими співробітниками пройде в декілька етапів. Перший, що стартує у понеділок, стосуватиметься тих, хто станом на 11 липня не був залучений до виробничих процесів. Про наступні буде повідомлено окремо.

«Оскільки рішення про вихід з медіабізнесу було дуже тяжким та вимушеним, так само вимушено та із сумом ми прощаємося із нашою професійною командою лідерів. Ми неймовірно вдячні та цінуємо кожного з вас, хто всі ці роки робив найкращі медіа країни із мільйонами закоханих глядачів та читачів. Ваша праця – наша гордість! Саме через глибоку повагу до команди Рінат Ахметов вирішив, що вихідна допомога кожному має бути більшою ніж передбачає закон, аби гарантувати кожному і кожній принаймні три місяці на те, щоб визначитися, що далі. Ви всі круті спеціалісти! Нехай ваш подальший шлях буде широким, рівним та тільки вгору! Чекаємо ваших нових звершень» – зазначила директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що український бізнесмен Рінат Ахметов заявив про вихід його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу.

Пізніше стало відомо, що усі канали «Медіа Групи Україна» (МГУ) з 12 липня почали транслювати загальнонаціональний марафон.

Також стало відомо, що інвестиційна компанія бізнесмена Ріната Ахметова SCM розпочинає процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій Медіа Групи Україна. Відповідні документи буде надіслано уповноваженим державним установам починаючи вже від сьогодні, 12 липня 2022 року. Йдеться про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, які були отримані Медіа Групою Україна від держави. Паралельно буде розпочато процес припинення випуску належних МГУ друкованих засобів масової інформації.

Медіагрупа Україна Ріната Ахметова уже подала до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення заяву щодо анулювання ліцензії телеканалів.

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