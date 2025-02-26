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Трамп розповів, чи будуть надавати США військову допомогу Україні у майбутньому

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Трамп розповів, чи будуть надавати США військову допомогу Україні у майбутньому
На думку Трампа, надання засобів ППО та іншої зброї є відповідальністю Європи
фото: Укрінформ

Президент США Дональд Трамп каже, що за надання Україні оборонної допомоги більшою мірою буде відповідальна Європа

Президент США Дональд Трамп відповів, чи будуть США надавати Україні військову допомогу у майбутньому, зокрема після підписання угоди щодо українських корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За словами Трампа, за надання Україні оборонної допомоги більшою мірою буде відповідальна Європа. Також він повідомив, що переговори стосовно гарантій безпеки Україні, про які з ним говорив президент Франції Франції Емманюель Макрон, тривають.

На думку Трампа, надання засобів ППО також є відповідальністю Європи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що президент України прибуде до США у цю п’ятницю, щоб підписати угоду щодо корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Зазначається, що відповідна угода між США та Україною практично узгоджена сторонами. Трамп також заявив, що в результаті американські платники податків отримають назад свої гроші із надлишком.

Раніше стало відомо, що Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Як пише видання, Вашингтон відмовився від своїх найжорсткіших умов, зокрема від права на $500 млрд потенційного доходу від експлуатації копалин. Після цього Київ готовий підписати документ.

Посадовці кажуть, що вони домовилися про набагато вигідніші умови. Вони характеризують угоду як спосіб розвинути відносини зі США, щоб зміцнити перспективи України після трьох років війни.

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Теги: Європа Дональд Трамп гроші Україна президент Вашингтон переговори

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