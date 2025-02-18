Деякі українці можуть отримати додаткові виплати? Червоний Хрест зробив заяву

Шахраї намагаються ввести вразливі категорії українців в оману

Інформація про нібито виплати 2,5 тис. грн від Українського Червоного Хреста для представників вразливих категорій населення є неправдивою. Про це повідомляє Червоний Хрест України.

Як зазначається, для введення людей в оману шахраї використовують відеоінструкцію, створену за допомогою штучного інтелекту. Інформація в їхньому відео є фейковою, а зображення не мають жодного стосунку до Червоного Хреста України.

«Будьте обережні! Шахраї закликають подавати заяви до місцевих осередків Українського Червоного Хреста або звертатися на гарячу лінію. Це спроба ввести вас в оману», – застерігають в організації.

Нагадаємо, у Полтаві затримано трьох чоловіків за підозрою у шахрайстві. Вони видали себе за працівників банку та виманили в матері полеглого захисника 3 млн грн.

Як повідомлялося, у Дніпропетровській області майже рік працювала група аферистів, яка виманювала гроші у людей під виглядом допомоги військовим.

Як відомо, внутрішньо переміщені особи можуть подавати документи на призначення субсидії на оренду житла. Її надаватимуть за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

До слова, українці витратили 3,8 млрд грн отриманих виплат національного кешбеку та «Зимової єПідтримки» на оплату комунальних послуг. Це становить 56% загальної суми отриманих коштів за цими програмами з 25 жовтня 2024 року до 1 лютого 2025 року.