Мерія одного з найдавніших міст України підтримала повернення історичної назви

Рішення про перейменування міста підтримали 30 із 34 депутатів міськради

Сьогодні, 1 жовтня, міська рада Володимира-Волинського схвалила рішення про повернення історичної назви міста. Про це повідомив народний депутат від «Євросолідарності» Володимир В’ятрович y Facebook.

«Міська рада Володимира-Волинського підтримала рішення про повернення місту історичної назви – Володимир, без причепки вигаданої росіянами», – написав нардеп.

Рішення підтримали 30 із 34 депутатів міськради.

Нагадаємо, 9 вересня в місті пройшли громадські слухання щодо повернення Володимиру-Волинському історичної назви Володимир. Як заявив мер Ігор Пальонка, питання повернення цієї назви піднімалося неодноразово.

Зазначимо, місто Володимир разом з Києвом, Черніговом і Переяславом є одним з найдавніших міст Київської Русі. Перша згадка Володимира в «Повісті минулих літ» датується 988 роком.

Нагадаємо, на днях радник голови Офісу президента України Олексій Арестович запропонував змінити назву України на Русь-Україна.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримав ідею Арестовича.

«Іноді краще жувати, ніж говорити», – заявив Разумков.

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