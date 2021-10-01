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    Мерія одного з найдавніших міст України підтримала повернення історичної назви

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    Володимир-Волинський вирішили перейменувати у Володимир - Мерія одного з найдавніших міст України підтримала повернення історичної назви
    Володимир-Волинський вирішили перейменувати у Володимир
    фото: volynonline.com

    Рішення про перейменування міста підтримали 30 із 34 депутатів міськради

    Сьогодні, 1 жовтня, міська рада Володимира-Волинського схвалила рішення про повернення історичної назви міста. Про це повідомив народний депутат від «Євросолідарності» Володимир В’ятрович y Facebook.

    «Міська рада Володимира-Волинського підтримала рішення про повернення місту історичної назви – Володимир, без причепки вигаданої росіянами», – написав нардеп.

    Рішення підтримали 30 із 34 депутатів міськради.

    Нагадаємо, 9 вересня в місті пройшли громадські слухання щодо повернення Володимиру-Волинському історичної назви Володимир. Як заявив мер Ігор Пальонка, питання повернення цієї назви піднімалося неодноразово.

    Зазначимо, місто Володимир разом з Києвом, Черніговом і Переяславом є одним з найдавніших міст Київської Русі. Перша згадка Володимира в «Повісті минулих літ» датується 988 роком.

    Нагадаємо, на днях радник голови Офісу президента України Олексій Арестович запропонував змінити назву України на Русь-Україна.

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримав ідею Арестовича.

    «Іноді краще жувати, ніж говорити», – заявив Разумков.

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    Теги: історія декомунізація Володимир В'ятрович місцева влада Волинська область
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    Мерія одного з найдавніших міст України підтримала повернення історичної назви