Мешканець рідного міста Зеленського закликав повісити президента. Суд виніс вирок

Обвинувачений розмістив свій коментар під публікацією у спільноті «Днепр! Вставай!» у соціальній мережі «Одноклассники»

Обвинувачений розмістив свій коментар під публікацією у спільноті «Днепр! Вставай!» у соціальній мережі «Одноклассники»

Обвинувачений написав коментар у соцмережі із закликами створити «Донецько-Криворізьку республіку»

Саксаганський районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області визнав винним місцевого мешканця у публічних закликах щодо зміни меж території України та призначив три роки тюрми, які замінив на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 25 жовтня.

Обвинувачений розмістив під публікацією у спільноті «Днепр! Вставай!» у соціальній мережі «Одноклассники» коментар такого змісту: «Зеленского урода нужно повесить на гиляке! Земляки сколько будем терпеть этих уродов правителей? Предлагаю не сидеть на диванах, нужно действовать, брать в руки автоматы и с помощью наших русских братьев отделяться от этой страны. Я за отсоединения от Украины, я ЗА объединение в одну республику в Донецко-Криворожскую!».

Як підтвердила судово-лінгвістична експертиза, коментар обвинуваченого містить публічний заклик до користувачів інтернет-ресурсу розпочинати активні дії й озброєну боротьбу за відокремлення території Дніпропетровщини від території України за допомогою «русских братьев» і в подальшому об`єднання в окрему «Донецко-Криворожскую» республіку.

У суді обвинувачений повністю визнав вину та щиро розкаявся. Суд вивчив характеристику обвинуваченого та його спосіб життя і дійшов переконання про виправлення особи без ізоляції від суспільства.

Також суд розпорядився конфіскувати у дохід держави мобільний телефон Samsung моделі Galaxy J3, з якого обвинувачений написав коментар у соцмережі.

Крім цього, чоловік заплатить 9 тис. грн за проведення експертизи.

Як повідомляв «Главком», у квітні Дзержинський районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області визнав винним місцевого мешканця, інваліда II групи у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки, яке замінено на іспитовий термін – два роки.