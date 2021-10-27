За фейкове covid-свідоцтво суд дав українцю рік іспитового терміну

Чоловік хотів в’їхати до України з підробним документом

Горохівський районний суд Волинської області визнав винним охоронця ТзОВ «Волинь-Авто» у використанні підробного медичного документа і призначив покарання у вигляді одного року шести місяців обмеження волі, яке замінив на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 жовтня.

На початку серпня обвинувачений вирішив поїхати до Польщі у власних справах. У мережі інтернет знайшов оголошення про виготовлення covid-довідок, з якими можна перетинати державний кордон України з іншими країнами Європи. Під час дзвінка на вказаний у оголошенні номер, незнайомий чоловік розповів про деталі одержання свідоцтва про вакцинацію. Надалі за допомогою мобільного додатку Vіbеr обвинувачений надіслав йому копію свого паспорта та адресу проживання, а також перерахував 1,2 тис. грн на банківську картку. Через декілька днів отримав свідоцтво про вакцинацію.

Приблизно о 10 годині 30 хвилин 20 серпня під час перетину державного кордону України з Польші чоловік надав свідоцтво про вакцинацію під час паспортного контролю. Однак прикордонники виявили невідповідність цього документа встановленому зразку та викликали працівників поліції.

У фальшивому документі використано реквізити комунального підприємства «Волинська обласна інфекційна лікарня» з підробним відбитком штампу та з підписом лікаря.

Обставинами, які пом`якшили покарання обвинуваченого, було його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Ще обвинувачений заплатить 1,2 тис. грн у дохід держави за проведення експертизи

Як повідомляв «Главком», міністерство внутрішніх справ повідомляло про 800 відкритих кримінальних справ за фактом підробки covid-сертифікатів.

Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

Раніше Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова попередила, щоб продавці і покупці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів не очікували від неї пощади.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

У разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.