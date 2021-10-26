Ще одна соціологічна компанія зафіксувала падіння рейтингу «Слуги народу» та Зеленського

Порівняно з липнем електоральна підтримка партії «Слуга народу» впала з 17% до 14% серед усіх опитаних

За даними опитування Центру Разумкова, чотири партії мають найвищі шанси обратися до Верховної Ради, ще дві політсили – на межі проходження.

Опитування показало, що за «Слугу народу» готові віддати голоси 14% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Партію «Європейська солідарність» підтримують відповідно 10% та 16% опитаних, проросійську «ОПЗЖ» – відповідно 8% та 13%, всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – відповідно 7% та 11%, партію Мураєва «Наші» – відповідно 4% та 6%, партію «Сила та честь» – відповідно 4% та 6%.

Далі йдуть Українська стратегія Гройсмана – 2% та 4%, Громадянська позиція – 2% та 3%, Радикальна партія Олега Ляшка – 2% та 2,5%, партія Сергія Притули – 2% та 2%, ВО «Свобода» – 1% та 2%, «Партія Шарія» – 1% та 2%, «Удар» Віталія Кличка – 1% та 1%, за кожну з інших політичних сил – менше 1% виборців.

«Порівняно з кінцем липня–початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка партії «Слуга народу» (з 17% до 14% серед усіх опитаних)», – зазначають соціологи.

Центр Разумкова проводив опитування з 14 до 20 жовтня

Також зафіксовано зниження рівня підтримки «Опозиційної платформи – За життя». Соціологи заявляють, що це частково може бути пов'язане з появою у запропонованому респондентам списку партій партії Наші, яка орієнтована на той же сегмент виборців, що й «ОПЗЖ».

Крім того, на статистично значущому рівні знизилася електоральна підтримка партії «Голос» (з 2% до 0,3% серед усіх опитаних) та Опозиційного блоку (з 0,9% до 0,3%), що також частково може бути пояснено появою у опитувальнику відповідно партії Сергія Притули та партії «Наші».

Рівень електоральної підтримки інших політичних партій із початку цього року не змінився на статистично значущому рівні.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (17% усіх опитаних або 26% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Мають намір проголосувати за Петра Порошенка відповідно 9% і 14% опитаних, за Юрія Бойка – відповідно 7% і 12%, за Юлію Тимошенко – відповідно 7% і 10%, за Дмитра Разумкова – відповідно 6% і 9%.

Центр Разумкова проводив опитування з 14 до 20 жовтня

Порівняно з кінцем липня–початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка Володимира Зеленського (з 19,5% до 17% серед усіх опитаних). Порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки Юрія Бойка (з 13% до 7% серед усіх опитаних), що частково може бути пов’язане з появою у запропонованому списку кандидатів Євгена Мураєва.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 14 до 20 жовтня 2021 року методом інтерв'ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що становить доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% із імовірністю 0,95.

Соціологічне опитування проведено у рамках дослідницьких проєктів, які здійснюються Центром Разумкова за підтримки представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Згідно з даними КМІС: пропрезидентскій політичній силі «Слуга народу» нині симпатизують 15,5% українців – ця політсила, згідно з останніми рейтингами, вперше за два роки посунулась із першого місця рейтингу, поступившись партії експрезидента Петра Порошенка.



