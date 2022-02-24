Мільярдери і патріотизм. Як Зеленський заспокоював олігархів

Путіну вдалося помирити Зеленського та Ахметова?

Ескалація навколо України та введення надзвичайного стану змусили президента Володимира Зеленського запросити провідних українських бізнесменів на термінову нараду. Глава держави намагався заспокоїти найвпливовіших підприємців і обіцяв преференції в нинішніх непростих умовах.

З тих, кого прийнято називати олігархами, на цій зустрічі з Зеленським, окрім Ахметова, були помічені Віктор Пінчук, Вадим Новинський, Сергій Тігіпко, Олександр Фельдман, Сергій Тарута, Василь Хмельницький. А от найближчий компаньйон президента Ігор Коломойський, якого російський Слідком в цей день вніс до списку воєнних злочинців, був відсутній нібито через підтверджений коронавірус. Проте тут були, наприклад, такі його колишні компаньйони як Геннадій Корбан.

Співвласник компанії «Нова пошта» Володимир Поперешнюк за кілька годин до зустрічі з Зеленським запитав у своїх підписників у соцмережі, що б вони хотіли попросити у президента. Прохання були, звісно, різноманітні, залежно від тієї сфери, в якій працюють підприємці. Серед них – скорочення кількості перевірок, податкові послаблення, відкриття ринку землі для іноземців, заборона фіскалізації малого бізнесу, проведення судової реформи та багато чого іншого. Зокрема, в коментарях лунали й досить екзотичні вимоги щодо скорочення кількості нардепів у Верховній Раді, впровадження візового режиму з Росією та звільнення голови фінансового комітету парламенту Данила Гетманцева. Зрозуміло, що всю цю різнобарвну мозаїку «побажань» неможливо було озвучити президенту. Тому дехто із провідних бізнесменів взяв ініціативу у свої руки ще напередодні…

Президент Володимир Зеленський закликав бізнес проявити «економічний патріотизм»

Патріот Ахметов

Так, Рінат Ахметов, який перебуває у відкритому конфлікті з Офісом президента, випередив події. Він першим закликав владу, бізнес і українських громадян України до єдності та оголосив про сплату своєю компанією «СКМ» мільярда гривень податків наперед. «Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни. Загроза вторгнення потребує максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу, і всіх без винятку громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни», – заявив олігарх, якого протягом тривалого часу асоціювали з «донецьким сепаратизмом». При цьому Ахметов показово повернувся в Україну і заявив, що продовжуватиме інвестувати в українську економіку та допомагатиме містам, де розташований його бізнес.

В Офісі президента 23 лютого зібралися найбільші бізнесмени країни (Фото: «Українська правда»)

«Якими страшними сценаріями нас не лякали б, підприємства групи СКМ здійснюватимуть усі інвестиції, про які ми говорили у планах на 2022 рік. Зокрема, в Маріуполі», – пообіцяв Ахметов та додав, що його благодійний фонд допомагатиме державі з евакуацією, медикаментами та усім, що буде необхідно. Мільярдер також запевнив, що готовий співпрацювати з іншими бізнесменами, місцевою та центральною владою.

Фактично Володимир Путін своїми мілітаристськими діями помирив українську владу з олігархами. Саме про них російський президент зневажливо висловлювався під час свого скандального відеозвернення, яке вже охрестили «параноїдальним». Російський лідер, бажаючи того чи ні, фактично посприяв консолідації українських еліт.

Дехто з мільярдерів проявив готовність забути колишні «образи»

З чим же бізнесмени вийшли з Банкової?

Відповідь на це питання потрібно шукати в останньому відеозверненні Зеленського. Саме в ньому президент анонсував зустріч із керівниками та власниками 50 найбільших українських та запуск так званої програми «економічного патріотизму». Зеленський також закликав бізнес залишатися в країні і зміцнювати її. Ідея програми полягає у зниженні податкового навантаження, зменшенні кількості перевірок, стимулах для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему, зниженні ПДВ на паливо, що зменшить ціни на заправках. Як зазначив президент, у той час, коли українські військові захищають країну, інші громадяни мають працювати, вкладати гроші в економіку, зокрема й для забезпечення фінансування армії.

За підсумками ж зустрічі прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що розмова влади, правоохоронців та бізнесменів була «дуже результативною». «Скидатися грошима», як було у випаду з пандемією коронавірусу, нікого ніби не просили. Мільярдерів закликали залишатися в країні і пообіцяли, що все буде добре, з точки зору ймовірності повномасштабного наступу Росії. Але було б дивно, якби бізнесменам на такій зустрічі почали розповідати про найгірші сценарії.

Проте за підсумками розмови так і не пролунало конкретних пропозицій тим, кого не так давно намагалася «деолігархізувати». Бізнесменам пообіцяли, що рішення РНБО щодо запровадження по всій країні надзвичайного стану не відіб’ється на їхній діяльності.

«Ця зустріч та анонсований президентом «економічний патріотизм» – дещо не пов’язані речі. Конкретний указ ще тільки готується», – запевнили співрозмовники в президентському оточенні.

Тим часом в парламенті вже оголошено про створення «оборонної коаліції», що має відкинути всі внутрішні чвари задля протистояння зовнішньому ворогу. Залишається сподіватися, що така ж «коаліція» у влади буде і з бізнесом.

Павло Вуєць, «Главком»