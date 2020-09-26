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    Мінінфраструктури розробляє мобільний додаток для ринку дронів, – Криклій

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    За оцінками Мінінфраструктури та експертів, український ринок дронів до 2023 року досягне 200 тисяч одиниць - Мінінфраструктури розробляє мобільний додаток для ринку дронів, – Криклій
    За оцінками Мінінфраструктури та експертів, український ринок дронів до 2023 року досягне 200 тисяч одиниць

    «Розвиток цієї сфери створює нові можливості для бізнесу» – Мінінфраструктури

    Міністерство інфраструктури працює над додатком для власників дронів з інтерактивною мапою повітряного простору та можливістю подання заявок на використання повітряного простору.

    Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Фейсбуці.

    «Для поліпшення розвитку ринку дронів ми вже почали роботи над створенням зручного мобільного додатку з інтерактивною мапою повітряного простору, автоматизацією подання заявок на дозволи на використання повітряного простору та створенням системи сповіщення щодо подій», – написав Криклій.

    За його словами, розвиток цієї сфери створює нові можливості для бізнесу, тож Мінінфраструктури працює над створенням належних умов для цього.

    «Спрощуємо процедури для роботи з дронами. На сьогодні безпілотні повітряні судна використовуються вже в дуже багатьох сферах життєдіяльності, як, наприклад, у сільському господарстві, для пошуку та рятування, інспекцій, картографування», – наголосив Криклій.

    Міністр зауважив, що, за оцінками Мінінфраструктури та експертів, український ринок дронів до 2023 року досягне 200 тисяч одиниць. Наразі ж в Україні відсутній облік безпілотних повітряних суден та немає стандартизованих засобів їх ідентифікації, а також не автоматизована система надання дозволів на використання повітряного простору.

    Міністр звернув увагу, що також важливо тримати у фокусі питання безпечної експлуатації, наприклад, під час польотів поза межами зони видимості.

    Нагадаємо, прориви на тепломережі в Києві виявлятимуть за допомогою дронів.

    міністр ринок Міністерство інфраструктури Владислав Криклій
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