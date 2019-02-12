  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Міністр оборони Британії звинуватив РФ у намірі захопити Україну

    • Розсилка
    Гевін Вільямсон - Міністр оборони Британії звинуватив РФ у намірі захопити Україну
    Гевін Вільямсон

    Британія готова підтримати Україну і балканські країни

    Росія хоче повернути під свій контроль країни колишнього Радянського Союзу, зокрема Україну і Грузію.

    Про це заявив міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон, повідомляє прес-служба відомства.

    «Поки ми боролися з екстремізмом, стала посилюватися конкуренція між державами. Сьогодні Росія відроджується і відновлює свій військовий арсенал, а також прагне повернути в свою орбіту незалежні країни колишнього Радянського Союзу, такі як Грузія і Україна», - зазначив міністр.

    За його словами, сьогодні НАТО стало сильніше і готове захищатися від дій Росії.

    «Ми повинні твердо протистояти недотриманню Росією Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, бути готовими протистояти загрозі, яку можуть представляти нові російські ракетні системи», - наголосив Вільямсон.

    Він додав, що такі дії з боку Росії повинні дорого коштувати їй.

    «Не можна також забувати і про країни за межами НАТО, які день у день стикаються зі спробами Росії підірвати їх суверенітет. Ми готові підтримати наших друзів в Україні і на Балканах. Ці країни мають право вибирати свою долю і бути вільними від втручання Росії», - підсумував глава Міноборони.

    З моменту вступу на посаду міністра оборони Гевін Вільямсон пишається своєю жорсткою позицією щодо Росії і її президента Володимира Путіна.

    Читайте також
    Росія міністр НАТО Міноборони Балтія Грузія Велика Британія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ