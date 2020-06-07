Міністр юстиції хоче надати більше прав нотаріусам



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Голова Мін’юсту Денис Малюська хоче надати більше прав нотаріусам Фото: Главком

Голова Мін’юсту розповів про плани нотаріальної реформи

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів про плани здійснення в Україні великої нотаріальної реформи.

Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Малюська розповів, що законопроєкт про таку реформу вже розроблений і буде надісланий до органів влади впродовж найближчих тижнів.

«Ми також влітку його зареєструємо в парламенті. Всі зможуть почитати», – сказав він.

«А ключові меседжі реформи, ідеї були вже анонсовані. Одна з них – це, дійсно, що нотаріуси зможуть реєструвати шлюби. Нотаріуси взагалі отримують більше прав. Вони зможуть самостійно контролювати себе. Нотаріальна палата буде здійснювати контроль замість Мін’юсту, наприклад. Вони отримають більше самоврядних повноважень. Врешті-решт вони перейдуть на електронний нотаріат, а не будуть зберігати ці величезні архіви, купу паперів десятки років. Осучаснення нотаріату на часі, воно відбудеться», – пообіцяв Малюська.

Крім того, за його словами, вже найближчим часом для нотаріусів, як і для реєстраторів, запроваджується обов’язкова двофакторна ідентифікація.

«Вони всі отримають Mobile ID впродовж наступних двох місяців. І будь-яка реєстраційна дія буде супроводжуватися подвійною ідентифікацією. З одного боку, це буде електронний ключ відповідного реєстратора, а з іншого – повідомлення на мобільний телефон – потрібно буде підтверджувати інформацію», – розповів міністр.