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    Політика

    Міністр юстиції хоче надати більше прав нотаріусам

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    Голова Мін&rsquo;юсту Денис Малюська хоче надати більше прав нотаріусам - Міністр юстиції хоче надати більше прав нотаріусам
    Голова Мін’юсту Денис Малюська хоче надати більше прав нотаріусам
    Фото: Главком

    Голова Мін’юсту розповів про плани нотаріальної реформи

    Міністр юстиції України Денис Малюська розповів про плани здійснення в Україні великої нотаріальної реформи.

    Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

    Малюська розповів, що законопроєкт про таку реформу вже розроблений і буде надісланий до органів влади впродовж найближчих тижнів.

    «Ми також влітку його зареєструємо в парламенті. Всі зможуть почитати», – сказав він.

    «А ключові меседжі реформи, ідеї були вже анонсовані. Одна з них – це, дійсно, що нотаріуси зможуть реєструвати шлюби. Нотаріуси взагалі отримують більше прав. Вони зможуть самостійно контролювати себе. Нотаріальна палата буде здійснювати контроль замість Мін’юсту, наприклад. Вони отримають більше самоврядних повноважень. Врешті-решт вони перейдуть на електронний нотаріат, а не будуть зберігати ці величезні архіви, купу паперів десятки років. Осучаснення нотаріату на часі, воно відбудеться», – пообіцяв Малюська.

    Крім того, за його словами, вже найближчим часом для нотаріусів, як і для реєстраторів, запроваджується обов’язкова двофакторна ідентифікація.

    «Вони всі отримають Mobile ID впродовж наступних двох місяців. І будь-яка реєстраційна дія буде супроводжуватися подвійною ідентифікацією. З одного боку, це буде електронний ключ відповідного реєстратора, а з іншого – повідомлення на мобільний телефон – потрібно буде підтверджувати інформацію», – розповів міністр.

    реформа міністр Міністерство юстиції телефон політика нотаріат Денис Малюська
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