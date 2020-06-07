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    Суспільство

    Міністр культури прокоментував звільнення директора Одеського художнього музею Ройтбурда

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    <p>&laquo;Будь-яку підтримку, яку ми&nbsp;можемо надати Олександру у&nbsp;рамках повноважень міністерства та&nbsp;закону &ndash; гарантую&raquo; &ndash; Ткаченко</p> - Міністр культури прокоментував звільнення директора Одеського художнього музею Ройтбурда

    «Будь-яку підтримку, яку ми можемо надати Олександру у рамках повноважень міністерства та закону – гарантую» – Ткаченко

    «Рішення було політичним та пов’язане з особистими мотивами» – Ткаченко

    Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що 9 червня зв’яжеться з Одеською обласною радою щодо ситуації зі звільненням з посади директора Одеського художнього музею, художника Олександра Ройтбурда. Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Учора відеозв’язком долучився до акції на підтримку директора Одеського художнього музею, художника Олександр Ройтбурд», – написав Ткаченко.

    На думку Ткаченка рішення Одеської обласної ради про звільнення його з посади через апеляційний суд було політичним та пов’язане з особистими мотивами.

    «Будь-яку підтримку, яку ми можемо надати Олександру у рамках повноважень міністерства та закону – гарантую. З вівторка, 9 червня, вже як міністр культури, зв’яжусь з облрадою. Сподіваюсь, знайдемо рішення на користь культури, а не політики», – зазначив Ткаченко.

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    Нагадаємо, Одеський апеляційний суд скасував рішення Приморського районного суду Одеси, яке поновило художника Олександра Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею. Апеляцію подала Одеська міська рада, рішенням якої у вересні 2019 року Ройтбурда і було звільнено.

    Як повідомлялося, в Одесі близько 400 осіб зібралися у суботу, 6 червня 2020 року, біля будівлі ОДА на підтримку Олександра Ройтбурда, нещодавно в черговий раз звільненого судом з посади директора Одеського художнього музею.

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