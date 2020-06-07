Міністр культури прокоментував звільнення директора Одеського художнього музею Ройтбурда



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«Будь-яку підтримку, яку ми можемо надати Олександру у рамках повноважень міністерства та закону – гарантую» – Ткаченко

«Рішення було політичним та пов’язане з особистими мотивами» – Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що 9 червня зв’яжеться з Одеською обласною радою щодо ситуації зі звільненням з посади директора Одеського художнього музею, художника Олександра Ройтбурда. Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Учора відеозв’язком долучився до акції на підтримку директора Одеського художнього музею, художника Олександр Ройтбурд», – написав Ткаченко.

На думку Ткаченка рішення Одеської обласної ради про звільнення його з посади через апеляційний суд було політичним та пов’язане з особистими мотивами.

«Будь-яку підтримку, яку ми можемо надати Олександру у рамках повноважень міністерства та закону – гарантую. З вівторка, 9 червня, вже як міністр культури, зв’яжусь з облрадою. Сподіваюсь, знайдемо рішення на користь культури, а не політики», – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, Одеський апеляційний суд скасував рішення Приморського районного суду Одеси, яке поновило художника Олександра Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею. Апеляцію подала Одеська міська рада, рішенням якої у вересні 2019 року Ройтбурда і було звільнено.

Як повідомлялося, в Одесі близько 400 осіб зібралися у суботу, 6 червня 2020 року, біля будівлі ОДА на підтримку Олександра Ройтбурда, нещодавно в черговий раз звільненого судом з посади директора Одеського художнього музею.

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