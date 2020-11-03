Зеленський порівняв розпуск Конституційного суду з втечею Януковича

Зеленський вважає, що треба будь-яким чином заморозити діяльність цього складу КСУ

Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення про розпуск Конституційного суду захистить державу.

Про це Зеленський заявив в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Зеленський пригадав втечу колишнього президента Віктора Януковича, відповідаючи на запитання, чи відповідає Конституції його законопроект, який передбачає розпуск чинного складу Конституційного суду.

«А де було написано в Конституції, що президент позбавляється своїх повноважень через втечу? Ні? Ні. Рішення ухвалили, більш того – оголосили вибори, і правильно зробили. Я підтримую. Ми всі в той час біля екранів телевізорів сиділи і підтримували. І більшість депутатів підтримали. Тому що це правильне рішення, воно захищає державу, суспільство. Зараз відбувається те ж саме», – заявив президент.

Зеленський вважає, що треба будь-яким чином заморозити діяльність цього складу КСУ.

«Я вважаю, що навіть якщо не буде працювати Конституційний суд сьогодні в державі – це стабільність», – підкреслив він.

Як повідомлялося, Конституційний Суд спростував інформацію про скасування «мовного» закону.

3 листопада, планується «мовне» засідання Конституційного Суду

Стало відомо, що «Слуги народу» 2 листопада обговорять законопроєкт Зеленського щодо звільннення суддів КСУ.

Наразі відомо, що НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня. У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок скандального рішення КСУ.

Раніше у НАЗК заявили, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо. Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.