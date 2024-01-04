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Командування Сухопутних військ розповіло, чи посилять в Україні мобілізацію

Христина Петренко
glavcom.ua
Командування Сухопутних військ розповіло, чи посилять в Україні мобілізацію
В Україні не посилювали мобілізацію
фото з відкритих джерел

Наразі здійснюються стандартні заходи з оповіщення

В Україні наразі не посилювали мобілізацію. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону. 

За його словами, змін з лютого 2022 року у мобілізації в Україні не було.

«Здійснюють стандартні заходи оповіщення в громадських місцях. Тобто де законом не заборонено, там відповідно представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. Зараз якихось посилень чи послаблень немає», – пояснив Фітьо. 

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт про зміни в мобілізації. У документі, зокрема, пропонується знизити віковий поріг мобілізації з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не їй підлягають, а також розсилати повістки до ТЦК електронною поштою.

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював альтернативний законопроєкт щодо удосконалення відповідальності за військові правопорушення. 

Нардеп Мазурашу заявив, що кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в чинній редакції є «неадекватною» та запропонував створити альтернативне покарання.

А народна депутатка від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко заявила, що законопроєкт про мобілізацію – самодіяльність «колективної Марʼяни».

Теги: війна закон мобілізація депутат

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