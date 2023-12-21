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В Одесі представники військкомату приїхали за потенційним призовником на «швидкій» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Одесі представники військкомату приїхали за потенційним призовником на «швидкій» (відео)
На подію вже відреагували в Одеському ТЦК
фото скріншот відео

Чоловіка нібито «здала» військкомату його колишня дружина, з якою у нього розпочато шлюборозлучний процес

В Одесі представники військкомату приїхали мобілізовувати чоловіка на «швидкій». Відео інциденту опублікував місцевий телеграм-канали.

Як зазначається, інцидент стався на території житлового комплексу «Радужний». На відео  зафіксовано конфлікт, який стався між ймовірно представниками військкомату та цивільними.

Зокрема, згідно з відео, військові приїхали на «швидкій», у якому силоміць всадили якогось чоловіка та автівка починає рух. Водночас невідома молода жінка голосно кричить, намагається цьому перешкодити, зокрема, лізе у салон. Також хапається руками за двері машини та висне на них, й таким чином не дає змогу водію набрати швидкість.

Згодом місцеві Телеграм-канали заявили, що чоловіка нібито «здала» військкомату його колишня дружина, з якою у нього розпочато шлюборозлучний процес. Вона прийшла з'ясовувати стосунки та ділити майно, а чоловік не відчинив двері. Тоді жінка викликала поліцію та зателефонувала у військкомат. «Рятівниця» – нова співмешканка потенційного призовника, до якої той пішов від дружини.

Також повідомляється, що на «швидкій», на якій приїхали військові, – наклейка організація UUF, яка купує реанімобілі, спорядження їх медичними виробами одноразового використання: перев'язувальними матеріалами тощо та відправляє до госпіталів, розташованих у містах вздовж лінії фронту. 

На подію вже відреагували в Одеському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.   ·

«За фактом порушення військовими порядку, використання транспортного засобу спеціального призначення і незаконного застосування сили військовою службою правопорядку проводиться перевірка. Командувачем призначено службове розслідування, за результатами якого всім деталям інциденту буде надано правову оцінку, винні – притягнуті до відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що представники ТЦК навідалися до одного з найдорожчих ресторанів Києва.

Теги: Одеса мобілізація призов до армії війна

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