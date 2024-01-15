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Мобілізація: стало відомо, коли уряд внесе до Ради законопроєкт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація: стало відомо, коли уряд внесе до Ради законопроєкт
Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про мобілізацію
фото: glavcom.ua

Початок реалізації норм законопроєкту також очікується упродовж тижнів чи місяця

Кабінет міністрів збирається внести відредагований законопроєкт про мобілізацію до Верховної Ради вже протягом кількох тижнів.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.
Калмикова наголосила, що  нова редакція законопроекту має пройти певний шлях узгодження в уряді і буде в Раді вже найближчим часом.

За її словами, такий закон потрібен якнайшвидше, оскільки це в інтересах військових на передовій, які захищають країну близько 2 років.

У заступниці голови Міноборони попросили конкретизувати терміни внесення законопроекту до Ради. «Ми б хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде швидше за все кілька тижнів», – відповіла вона.

Заступниця міністра оборони також додала, що початок реалізації норм законопроєкту також очікується упродовж тижнів чи місяця.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. 

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Теги: Кабмін Міноборони закон мобілізація

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