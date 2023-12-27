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Українці можуть самі обирати бригаду для мобілізації – ЗСУ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Українці можуть самі обирати бригаду для мобілізації – ЗСУ
Військовозобов'язані мають змогу служити на тій посаді, яку самі ж і оберуть
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Для служби у певному підрозділі потрібно зробити всього декілька кроків 

Військовозобов'язані самі можуть обрати бригаду для служби у Збройних силах України. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

За словами військового, українці мають можливість обрати бригаду для мобілізації, для чого потрібно:

  • зв'язатися з конкретним з'єднанням;
  • отримати відношення;
  • з'явитися до територіального центру комплектування;
  • укласти контракт до оголошення демобілізації.

Фітьо підкреслив, що в такому разі військовозобов'язані будуть проходити службу на тій посаді, яку самі обрали.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. 

В Україні можуть запровадити певні зміни щодо механізму вручення повісток. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому на сайті парламенту. Його автори прагнуть, щоб до ТЦК та СП можна було викликати також з допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Також повістки можуть приходити на електронну пошту.

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Теги: українці мобілізація ЗСУ

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