Українці можуть самі обирати бригаду для мобілізації – ЗСУ
Для служби у певному підрозділі потрібно зробити всього декілька кроків
Військовозобов'язані самі можуть обрати бригаду для служби у Збройних силах України. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.
За словами військового, українці мають можливість обрати бригаду для мобілізації, для чого потрібно:
- зв'язатися з конкретним з'єднанням;
- отримати відношення;
- з'явитися до територіального центру комплектування;
- укласти контракт до оголошення демобілізації.
Фітьо підкреслив, що в такому разі військовозобов'язані будуть проходити службу на тій посаді, яку самі обрали.
Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.
В Україні можуть запровадити певні зміни щодо механізму вручення повісток. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому на сайті парламенту. Його автори прагнуть, щоб до ТЦК та СП можна було викликати також з допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Також повістки можуть приходити на електронну пошту.
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