«Може, на коктейль прийду»: Коломойський розповів про плани на інавгурацію
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За словами олігарха, його ще не запрошували на інавгурацію
Український олігарх Ігор Коломойський готовий прийти на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського, якщо його запросять.
Про це він заявив в інтер’ю програмі «Схеми».
За словами олігарха, його ще не запрошували.
«Ні. Нас лише сьогодні прийняли. Я не знаю – може, на коктейль, на цю світську частину – може, прийду. А на офіційну – що мені там робити? Плескати в долоні? Куди йти, куди проходити – я ніколи не був на подібних заходах», - заявив Коломойський.
Олігарх, який днями прилетів з Ізраїлю, також заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.
Як повідомлялося, Ігор Коломойський прилетів в Україну після майже дворічної відсутності. Раніше олігарх заявляв, що збирається повернутися в Україну після офіційного оприлюднення результатів президентських виборів.
Зеленський заявляв, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі.
Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.