«Може, на коктейль прийду»: Коломойський розповів про плани на інавгурацію



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Олігарх Ігор Коломойський

За словами олігарха, його ще не запрошували на інавгурацію

Український олігарх Ігор Коломойський готовий прийти на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського, якщо його запросять.

Про це він заявив в інтер’ю програмі «Схеми».

За словами олігарха, його ще не запрошували.

«Ні. Нас лише сьогодні прийняли. Я не знаю – може, на коктейль, на цю світську частину – може, прийду. А на офіційну – що мені там робити? Плескати в долоні? Куди йти, куди проходити – я ніколи не був на подібних заходах», - заявив Коломойський.

Олігарх, який днями прилетів з Ізраїлю, також заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.

Як повідомлялося, Ігор Коломойський прилетів в Україну після майже дворічної відсутності. Раніше олігарх заявляв, що збирається повернутися в Україну після офіційного оприлюднення результатів президентських виборів.

Зеленський заявляв, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.