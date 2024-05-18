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Звільнено трьох заступників ексміністра Кубракова

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Звільнено трьох заступників ексміністра Кубракова
9 травня Олександра Кубракова було звільнено з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури
фото: Олександр Кубраков/Facebook

У відставку пішли Олександра Азархіна, Юрій Васьков та Анна Юрченко

Учора, 17 травня, на засіданні Кабінету міністрів України було звільнено трьох заступників Олександра Кубракова, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За даними посадовця, звільнено:

  • Азархіну Олександру Костянтинівну з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
  • Васькова Юрія Юрійовича з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
  • Юрченко Анну Станіславівну з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань європейської інтеграції.

Перед цим Азархіна на своїй сторінці у Facebook заявила, що написала заяву про звільнення.

Нагадаємо, що 9 травня депутати Верховної Ради проголосували за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. 

Також 9 травня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра аграрної політики Миколи Сольського

Перед тим Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України тимчасово виконуватиме перший заступник голови Мінагрополітики Тарас Висоцький, а Василь Шкураков – обов'язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. 

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Теги: Кабмін кадрові зміни Міністерство інфраструктури звільнення Олександр Кубраков

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