Угода між Ізраїлем та ХАМАСом була зірвана єгипетською розвідкою – CNN

CNN: Зміни до остаточної угоди між ХАМАСом та Ізраїлем були внесені єгипетською розвідкою

Єгипетська розвідка змінила умови підписаної Ізраїлем угоди про припинення вогню в Секторі Гази, що призвело до зриву угоди з ХАМАСом щодо обміну полоненими. З таким твердженням виступив телеканал CNN із посиланням на власні джерела.

За їх словами, угода, про яку представники ХАМАСу оголосили 6 травня, відрізнялася від поданої ними на остаточний розгляд. Зміни, за твердженнями джерел, були внесені єгипетською розвідкою, що викликало хвилю гніву та докорів серед офіційних осіб із США, Катару та Ізраїлю. Як зазначає CNN, директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс, який очолював американську делегацію, «ледве не вибухнув», а також «був розсерджений і збентежений».

18 травня ізраїльська телерадіокомпанія Kan повідомила, що переговори між урядом Ізраїлю та ХАМАС припинено. Ситуація на Близькому Сході різко загострилася після проникнення 7 жовтня 2023 року бойовиків ХАМАС із Сектора Гази на ізраїльську територію, що супроводжувався вбивствами жителів прикордонних населених пунктів та захопленням понад 240 заручників. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію в Газі з метою знищення військової та політичної структури ХАМАС та звільнення всіх викрадених.

Нагадаємо, незважаючи на всі зусилля, досягнення Ізраїлем повної перемоги над ХАМАСом у Газі видається малоймовірним. Таку думку висловив заступник державного секретаря США Курт Кемпбел, пише Reuters.

«Нам складно зрозуміти, чим в теорії є перемога. Якщо уважно слухати керівництво Ізраїлю, воно переважно говорить про ідею повної перемоги на полі бою, тотальної перемоги. Ми ж не вважаємо це ймовірним або можливим. Це дуже схоже на ситуацію, в якій ми опинилися після терактів 11 вересня: коли цивільне населення було переміщене й відбулося багато насильства, але заворушення продовжувалися», – сказав Кемпбел.

За його словами, позиція США полягає у необхідності «більш політичного рішення»: «Зараз ситуація відрізняється від минулого тим, що багато держав хочуть досягти політичного рішення, за якого права палестинців краще дотримуватимуться».Reuters підкреслює, що ця позиція прозвучала на тлі застережень, які Штати висловлюють щодо ймовірного майбутнього наступу на місто Рафах у Газі, в якому проживає більше мільйона осіб.

До слова, угруповання ХАМАС планувало створити секретні бази в Туреччині та інших країнах, які є сусідами з Ізраїлем, щоб координувати удари по пов'язаних з єврейською державою цілям. Це стверджує газета Times із посиланням на документи, нібито захоплені в Секторі Гази.

«ХАМАС планував створити секретну базу в Туреччині та терористичні осередки в інших місцях, щоб координувати атаки проти ізраїльських цілей у суміжних країнах, включаючи членів НАТО», – пише видання.

За даними газети, документ під назвою «Створення бази в Туреччині» нібито було вилучено ізраїльськими військами у будинку високопоставленого члена ХАМАСу Хамзи Абу Шанаба, близького до лідера руху у Секторі Гази Ях'є Сінвару.