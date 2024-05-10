Лукашенко звільнив начальника білоруського Генштабу

У 2021 році Лукашенко призначив Гулевича на посаду начальника Генерального штабу

Гулевича звільнено з військової служби в запас за віком

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив з посади начальника Генерального штабу збройних сил Віктора Гулевича. Про це повідомляє провладний Teleram-канал «Пул Первого».

«Згідно з указом Лукашенка, Гулевича звільнено з військової служби в запас за віком з правом носіння військової форми одягу та відзнак», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Гулевич з лютого 2020 року був командувачем військ Західного оперативного командування збройних сил Білорусі.

11 березня 2021 року Лукашенко призначив його на посаду начальника Генерального штабу першого заступника міністра оборони.

Нагадаємо, Всебілоруські народні збори затвердили оновлену концепцію нацбезпеки та воєнну доктрину. Міністр оборони Віктор Хрєнін пояснив, що у воєнній доктрині вказано «джерела загроз для Білорусі», і серед можливих варіантів додано «розв’язання внутрішнього конфлікту руками псевдобілоруських екстремістських організацій на зразок полку Калиновського».

До слова, Всебілоруські народні збори затвердили оновлену концепцію нацбезпеки та воєнну доктрину. Зокрема, декларація дозволяє надавати військову допомогу дружнім державам на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів «для участі у відповідній діяльності з підтримання міжнародного миру та безпеки».