МВС перевіряє повідомлення про втручання у роботу системи «Вибори-2019»



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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

До 20 березня ЦВК очікує результати комплексних експертиз систем захисту

Міністерство внутрішніх справ перевіряє повідомлення про несанкціонований доступ в інформаційну систему Центральної виборчої комісії «Вибори-2019».

Про це повідомив міністр Арсен Аваков.

Цю заяву очільник МВС зробив на нараді про захищеність та безпечну роботу системи «Вибори-2019», стан систем захисту, надійності роботи каналів зв’язку тощо.

«У нас вже є кілька звернень від кандидатів у президенти щодо втручання у роботу системи. Мова іде як про транзитні сервери, так і про несанкціонований доступ у систему… Ми маємо добре розуміти, що інформаційно-аналітична система «Вибори 2019» повністю захищена від зовнішнього впливу», – зазначив Аваков.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що наявні системи безпеки здатні зафіксувати усі аномальні втручання.

«До 20 березня ми очікуємо результати комплексних експертиз систем захисту. До 28 березня ми отримаємо такі дані з ОВК, аби 29 березня підтвердити готовність системи «Вибори-2019» до роботи», – зазначила очільниця ЦВК.

Перший тур виборів президента України відбудеться 31 березня, другий, у разі потреби, 21 квітня.

Нагадаємо, СБУ попередила масштабну кібератаку на сайт ЦВК. Кібератака була спрямована на блокування доступу користувачів до інформації про підготовку до чергових виборів президента України.

Як повідомлялося, спецслужби РФ планували атаку на систему «Вибори». У Дніпрі співробітники СБУ викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережу зв’язку, що забезпечує проведення виборів президента України.

Варто додати, що секретар РНБО заявляв про намір Росії задіяти весь наявний арсенал включно з кібернетичними засобами для впливу на демократичне волевиявлення українського народу під час виборів.