МЗС України привітало схвалення ООН кримської резолюції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Третій комітет Генасамблеї ООН схвалив проєкт резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна»

МЗС України підтримало заклик резолюції до Росії забезпечити доступ міжнародних моніторингових місій до окупованого півострова

Міністерство закордонних справ України привітав схвалення Третім комітетом 74-ї сесії Генасамблеї ООН резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Про це йдеться в коментарі МЗС.

«МЗС України вітає схвалення 14 листопада 2019 року Третім комітетом 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН оновленої та посиленої резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей документ є важливим елементом політики деокупації тимчасово окупованих територій України, яка послідовно здійснюється, у тому числі на виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави».

«Проєкт резолюції має на меті припинити порушення державою-окупантом прав людини на півострові, протидіяти спробам легітимізувати окупацію та анексію АР Крим та м.Севастополя, а також консолідувати позицію міжнародної спільноти щодо незмінності статусу Криму як невід’ємної складової частини України», - наголошують в МЗС.

Потужним сигналом, підкреслили у міністерстві, стала фіксація в резолюції факту здійснення державою-окупантом політики, яка має на меті примусову зміну складу населення півострова, включаючи як шляхом переслідування окремих категорій кримчан, у т.ч. представників кримськотатарського народу, репресій проти правозахисників, так і через переселення на тимчасово окуповану територію свого власного населення. Така практика прямо заборонена міжнародним гуманітарним правом, є порушенням Женевських конвенцій 1949 року та кваліфікується як воєнний злочин.

МЗС України підтримало заклик резолюції до Росії забезпечити належний і безперешкодний доступ міжнародних моніторингових місій і неурядових правозахисних організацій до окупованого півострова. В міністерстві наголосили, що їхня присутність та дотримання державою-окупантом міжнародного права з прав людини і міжнародного гуманітарного права має надважливе значення для недопущення подальшого погіршення ситуації.

Окремо в МЗС відзначили, що мандат СММ ОБСЄ передбачає безпечний і безперешкодний доступ до всієї території України, включаючи АР Крим та м. Севастополь.

Нагадаємо, 14 листопада Третій комітет Генеральної асамблеї ООН схвалив проєкт резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна», у якому вперше застосовано визначення «агресія».

Раніше Генасамблея ООН ухвалила три резолюції щодо порушення прав людини в Криму – у 2016, 2017 та 2018 роках, проте Росія проігнорувала їх виконання.

Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН розглядає соціальні, гуманітарні та культурні питання.