Білоруська опозиція починає підготовку до конституційного референдуму



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У відповідь на насильство влади білоруси об'єдналися і відчули себе однією нацією, заявили опозиціонери

Опозиція обіцяє почати процедуру відкликання депутатів парламенту й місцевих рад

Білоруська опозиція заявляє про початок підготовки до референдуму про зміни до конституції та процедури відкликання депутатів парламенту й місцевих рад.

Про це написала у Facebook Вольга Ковалькова, довірена особа екскандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської.

«Заявляємо, що діємо тільки в межах конституції Білорусі. Це означає, що ми закликаємо громадян по всій країні розпочати процедуру відкликання депутатів Палати представників та місцевих рад депутатів. Розпочинаємо підготовку до референдуму про зміни до Конституції», - написала Ковалькова.

Вона зазначила, що у відповідь на насильство влади білоруси об'єдналися і відчули себе однією нацією.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.