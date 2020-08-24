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    У світі

    Білоруська опозиція починає підготовку до конституційного референдуму

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    <p>У відповідь на насильство влади білоруси об'єдналися і відчули себе однією нацією, заявили опозиціонери</p> - Білоруська опозиція починає підготовку до конституційного референдуму

    У відповідь на насильство влади білоруси об'єдналися і відчули себе однією нацією, заявили опозиціонери

    Опозиція обіцяє почати процедуру відкликання депутатів парламенту й місцевих рад

    Білоруська опозиція заявляє про початок підготовки до референдуму про зміни до конституції та процедури відкликання депутатів парламенту й місцевих рад.

    Про це написала у Facebook Вольга Ковалькова, довірена особа екскандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської.

    «Заявляємо, що діємо тільки в межах конституції Білорусі. Це означає, що ми закликаємо громадян по всій країні розпочати процедуру відкликання депутатів Палати представників та місцевих рад депутатів. Розпочинаємо підготовку до референдуму про зміни до Конституції», - написала Ковалькова.

    Вона зазначила, що у відповідь на насильство влади білоруси об'єдналися і відчули себе однією нацією.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом. 

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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