Білоруська опозиція починає підготовку до конституційного референдуму
У відповідь на насильство влади білоруси об'єдналися і відчули себе однією нацією, заявили опозиціонери
Опозиція обіцяє почати процедуру відкликання депутатів парламенту й місцевих рад
Білоруська опозиція заявляє про початок підготовки до референдуму про зміни до конституції та процедури відкликання депутатів парламенту й місцевих рад.
Про це написала у Facebook Вольга Ковалькова, довірена особа екскандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської.
«Заявляємо, що діємо тільки в межах конституції Білорусі. Це означає, що ми закликаємо громадян по всій країні розпочати процедуру відкликання депутатів Палати представників та місцевих рад депутатів. Розпочинаємо підготовку до референдуму про зміни до Конституції», - написала Ковалькова.
Вона зазначила, що у відповідь на насильство влади білоруси об'єдналися і відчули себе однією нацією.
Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.
До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.
Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом.
Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.
Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).
Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.
Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.
До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.