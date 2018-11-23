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    Політика

    МЗС України висловило протест через візит Путіна в окупований Крим

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    МЗС України висловило протест через візит Путіна в окупований Крим

    Україна вважає візит Путіна до окупованого Криму грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності країни

    Міністерство закордонних справ України направило російському МЗС ноту протесту через візит президента Росії Володимира Путіна до анексованого Криму.

    Про це йдеться в коментарі українського МЗС.

    Зазначимо, що в п’ятницю, 23 листопада, Путін прибув до анексованого Криму. МЗС України висловило «рішучий протест».

    «Україна вважає цей візит, як і будь-які інші не узгоджені з українською стороною так звані поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна) грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія», — йдеться у заяві.

    Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін у п’ятницю прибув до анексованого Криму й провів там засідання президії Держради РФ.

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