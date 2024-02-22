Журналісти дослідили, як викраденим українським дітям «прищеплюють» любов до Росії

2442 дитини за перші півтора року повномасштабної незаконно вивезли з окупованих українських міст до Білорусі в дитячі табори

Журналісти дослідили, що незаконно вивезеним з окупованих українських міст до Білорусі дітям влаштовують зустрічі з білоруськими силовиками та вмикають російські пісні на воєнну тематику. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я у листопаді минулого року повідомила, що щонайменше 2442 дитини за перші півтора року повномасштабного вторгнення незаконно вивезли з окупованих українських міст до Білорусі в дитячі табори.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Журналісти з'ясували, що у цих таборах українським дітям нав'язують прорадянські наративи та мілітаризують їх. Наприклад, влаштовують зустрічі з білоруськими силовиками, дають потримати зброю та розігрують сценки про війну. Також організовують дозвілля під пісні російської естради на воєнну тематику.

Дітям показували такі ж кийки та амуніцію, які використовували під час розгонів протестувальників фото: radiosvoboda

«Чим молодші діти, тим легше «перепрошивати» ось цю генетичну пам'ять. Тим легше сказати, що, «ви – не українці, а ви – росіяни», «ви – не українці, ви – білоруси». І діти не так багато пам’ятають, тому що часу ще не так багато минуло», – каже психологиня Ольга Величко.

Також розслідувачі з'ясували, що за влаштуванням таких програм, крім білоруських, стояли і міжнародні організації, наприклад, Червоний Хрест та ЮНІСЕФ.

На одному зі свят, організованому для дітей виступив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він підносить себе рятівником дітей, у яких вкрали дитинство неназвані «дорослі». А Білорусь, де він узурпував владу, називає «країною стабільності і миру».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.

Нещодавно, Україна повернула ще 11 дітей з окупованих територій та Росії.