Журналісти дослідили, як викраденим українським дітям «прищеплюють» любов до Росії
2442 дитини за перші півтора року повномасштабної незаконно вивезли з окупованих українських міст до Білорусі в дитячі табори
Журналісти дослідили, що незаконно вивезеним з окупованих українських міст до Білорусі дітям влаштовують зустрічі з білоруськими силовиками та вмикають російські пісні на воєнну тематику. Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я у листопаді минулого року повідомила, що щонайменше 2442 дитини за перші півтора року повномасштабного вторгнення незаконно вивезли з окупованих українських міст до Білорусі в дитячі табори.
Журналісти з'ясували, що у цих таборах українським дітям нав'язують прорадянські наративи та мілітаризують їх. Наприклад, влаштовують зустрічі з білоруськими силовиками, дають потримати зброю та розігрують сценки про війну. Також організовують дозвілля під пісні російської естради на воєнну тематику.
«Чим молодші діти, тим легше «перепрошивати» ось цю генетичну пам'ять. Тим легше сказати, що, «ви – не українці, а ви – росіяни», «ви – не українці, ви – білоруси». І діти не так багато пам’ятають, тому що часу ще не так багато минуло», – каже психологиня Ольга Величко.
Також розслідувачі з'ясували, що за влаштуванням таких програм, крім білоруських, стояли і міжнародні організації, наприклад, Червоний Хрест та ЮНІСЕФ.
На одному зі свят, організованому для дітей виступив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він підносить себе рятівником дітей, у яких вкрали дитинство неназвані «дорослі». А Білорусь, де він узурпував владу, називає «країною стабільності і миру».
Нагадаємо, якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.
Нещодавно, Україна повернула ще 11 дітей з окупованих територій та Росії.
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