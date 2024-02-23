РФ відкрито говорить про наміри репресувати громадян на окупованих територіях – ISW

Росія також продовжує поширювати свою державну політику щодо системного релігійного переслідування на окуповану Україну

Окупаційна влада виправдовує примусову депортацію українських громадян, які виступають проти російського вторгнення

Росія починає відкрито говорити про плани щодо репресій проти українських громадян на Тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

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Заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв поділився планами Кремля щодо репресій проти українських громадян на тимчасово окупованих територіях України. За його словами, українці ТОТ, які «завдають школи» Росії, повинні бути «викриті і покарані, заслані до Сибіру для перевиховання в таборах примусової праці».

Як йдеться у звіті, показові судові процеси і репресії сталінської епохи, починаючи з 1920-х і 1930-х років, так само були спрямовані на «шкідників», особливо в сільськогосподарській сфері.

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Аналітики додали, що використання Медведєвим риторики сталінської епохи про «чистки» є показовим.

До того ж, окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький також відкрито обговорював і намагався захищати незаконну російську окупаційну політику. Зокрема він виправдовував примусову депортацію українських громадян, які виступають проти російського вторгнення в Україну.

Водночас Росія продовжує поширювати свою державну політику щодо системного релігійного переслідування на окуповану Україну.

Так, глава «ДНР» Денис Пушилін 22 лютого оприлюднив кадри, на яких нібито видно, як ФСБ і Росгвардія обшукують офіс громади «Свідків Єгови» в окупованому Маріуполі Донецької області.

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Пушилін зазначив, що російська влада вилучила з офісу понад 5000 книг. Відомо, що в 2017 році Росія заборонила «Свідків Єгови» як «екстремістську» організацію.

Нагадаємо, журналісти дослідили, як викраденим українським дітям «прищеплюють» любов до Росії. 2442 дитини за перші півтора року повномасштабної незаконно вивезли з окупованих українських міст до Білорусі в дитячі табори

Стало відомо, що Росія та Білорусь утримують більше політв’язнів, ніж було в СРСР за часи Брежнєва. Глава польської дипломатії нагадав європейським колегам, що репресії в Білорусі не вщухають після сфальсифікованих виборів 2020 року.