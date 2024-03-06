Речник військово-морських сил ЗСУ повідомив кількість знищених російських кораблів

За словами речника, все одно у морі спостерігається досить серйозна присутність російських кораблів

Вражено 27 одиниць разом з субмариною

Українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ і велику кількість пошкодили. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє Суспільне.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Що стосується кількості одиниць, це 27 одиниць вражених разом з субмариною, з них 14 це такі помітні серйозні одиниці, різні класів, це і великі десантні кораблі і ракетні катери і субмарина і патрульний корабель. За нашими даними пошкодженими на ремонті залишається 15 одиниць, тобто від загальної чисельності близько 80 одиниць, можу сказати що третина знищена, досить багато пошкоджено», – сказав Дмитро Плетенчук.

Проте, за словами речника, все одно у морі спостерігається досить серйозна присутність російських кораблів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це 10 ракетоносіїв, серед яких три підводні човни, 2 ракетних катери, кілька патрульних кораблів, сторожових кораблів. Тобто номенклатура ще досить велика і кількість досить велика», – сказав Плетенчук.

Речник Військово-морських сил долав, що у строю РФ ще залишаються великі десантні кораблі в кількості 5 одиниць. Чотири, наприклад, зараз перебувають в ремонті після пошкоджень.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення російського корабля «Сергій Котов».

«Знищено ворожий корабель «Серґій Котов». У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Серґій Котов», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов» втрати серед екіпажу російських окупантів склали 13 осіб.