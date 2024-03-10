Росіяни під час штурмів пересіли на незвичний транспорт: ЗСУ пояснили мету ворога

Використання таких авто показує, що ворог несе дуже великі втрати у бронетехніці

Російські загарбники почали активно використовувати під час свої атак баггі, квадроцикли та різні всюдиходи. Особливо активно росіяни застосовують такий транспорт на Роботинському напрямку, розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

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Він пояснив, що є кілька причин, чому окупанти пересіли на «гольф-кари».

«По перше, ворог намагається пройти мінні поля, мінні шлагбауми і пройти по них без підриву, доставляючи свій особовий склад на Роботинському напрямку ближче до села Роботине, яке вони хочуть захопити вже дуже давно», – зазначив він.

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Крім того, використання цих авто показує, що ворог несе дуже великі втрати у бронетехніці.

«Ми вибиваємо їхню бронетехніку – танки, БТР, і вони змушені пересідати на колимаги. Ми про це говоримо, що у них «колимажні м'ясні штурми», – сказав Лиховій.

Також Лиховій заявив, що кількість такої знищеної техніки – квадроциклів, баггі та гольф-карів – іде на десятки.

Раніше росіяни використали нові авіаційні бомби під час обстрілу міста Мирноград у Донецькій області. Ймовірно, це покращені версії КАБів.

Нагадаємо, триває 746-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 20 ударних БпЛА було знищено.