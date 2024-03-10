Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни під час штурмів пересіли на незвичний транспорт: ЗСУ пояснили мету ворога

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни під час штурмів пересіли на незвичний транспорт: ЗСУ пояснили мету ворога
Баггі окупантів
фото: armyinform.com.ua

Використання таких авто показує, що ворог несе дуже великі втрати у бронетехніці

Російські загарбники почали активно використовувати під час свої атак баггі, квадроцикли та різні всюдиходи. Особливо активно росіяни застосовують такий транспорт на Роботинському напрямку, розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що є кілька причин, чому окупанти пересіли на «гольф-кари».

«По перше, ворог намагається пройти мінні поля, мінні шлагбауми і пройти по них без підриву, доставляючи свій особовий склад на Роботинському напрямку ближче до села Роботине, яке вони хочуть захопити вже дуже давно», – зазначив він.

Крім того, використання цих авто показує, що ворог несе дуже великі втрати у бронетехніці.

«Ми вибиваємо їхню бронетехніку – танки, БТР, і вони змушені пересідати на колимаги. Ми про це говоримо, що у них «колимажні м'ясні штурми», – сказав Лиховій.

Також Лиховій заявив, що кількість такої знищеної техніки – квадроциклів, баггі та гольф-карів – іде на десятки.

Раніше росіяни використали нові авіаційні бомби під час обстрілу міста Мирноград у Донецькій області. Ймовірно, це покращені версії КАБів.

Нагадаємо, триває 746-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 20 ударних БпЛА було знищено.

Читайте також: Країни НАТО вже направили військових до України – МЗС Польщі
Теги: окупанти транспорт гольф танки втрати ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок удару новими авіабомбами було пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, постраждали дев'ять осіб
Росія використала нові авіабомби: ЗСУ пояснили, у чому їх особливість
Сьогодні, 12:59
Віталій Половенко провів позапланові інспекції складів
Постачання сухпайків для ЗСУ: Міноборони заявило про порушення
Вчора, 18:59
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ а районі Красногорівки – Генштаб
Вчора, 19:31

Події в Україні

Росіяни скоротили кількість атак на одному з гарячих напрямків фронту
Росіяни скоротили кількість атак на одному з гарячих напрямків фронту
Росіяни під час штурмів пересіли на незвичний транспорт: ЗСУ пояснили мету ворога
Росіяни під час штурмів пересіли на незвичний транспорт: ЗСУ пояснили мету ворога
Атака на Донеччину: є загиблі та поранені
Атака на Донеччину: є загиблі та поранені
Росія використала нові авіабомби: ЗСУ пояснили, у чому їх особливість
Росія використала нові авіабомби: ЗСУ пояснили, у чому їх особливість
На півдні нацгвардійці зупинили дві колони ворожої техніки
На півдні нацгвардійці зупинили дві колони ворожої техніки
За добу відбулося понад 70 боїв: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
За добу відбулося понад 70 боїв: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян
20K
Безугла зробила скандальну заяву про «інваліда» Залужного
16K
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
15K
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
14K
Не робіть з Залужного кумира, але й не робіть з нього ухилянта
13K
В одній із областей України зафіксували спалах небезпечної недуги, вже є летальний випадок

Новини

Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Сьогодні, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Сьогодні, 05:25
День Державного Гімну. Які свята відзначаємо 10 березня
Сьогодні, 00:00
Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua