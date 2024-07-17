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Повернути літній час: з'явився новий законопроєкт

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Повернути літній час: з'явився новий законопроєкт
16 липня парламент прийняв в цілому законопроєкт №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній
фото з відкритих джерел

У пояснювальній записці наголошується, що ухвалення Закону про обчислення часу в Україні відбулося із грубими порушеннями вимог Регламенту ВР

На сайті Верховної Ради з’явився Проєкт Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16.07.2024 року про прийняття  «Закону про обчислення часу в Україні». 

У пояснювальній записці наголошується, що необхідність скасування рішення Верховної Ради полягає у тому, що це рішення було ухвалене з грубими порушеннями вимог Регламенту ВР, статті 45, яка передбачає порядок голосування пропозицій і поправок на пленарному засіданні Верховної Ради України та частини першої статті 117, яка передбачає, що підготовлений законопроєкт та інші супровідні документи до нього мають надаватися депутатам не пізніше як за десять днів до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

У пояснювальній записці зазначається, що під час обговорення зазначеного питання народні депутати України неодноразово звертали увагу головуючого на те, що запропонований порядок розгляду поправок всупереч статті 45 Регламенту Верховної Ради України не дає можливість народним депутатам України однозначно розуміти, за що вони голосують.

Однак головуючий поставив на голосування в цілому проєкт Закону «Проєкт Закону про обчислення часу в Україні», чим порушив діючі норми Регламенту Верховної Ради України.    

Зазначається, що ініціатором законопроєкту є народний депутат України IX скликання Олексій Гончаренко. 

Нагадаємо, 16 липня парламент прийняв в цілому законопроєкт №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Відповідне рішення підтримав 261 народний обранець.

До слова, український політик, історик та громадськмй діяч Володимир В'ятрович розкритикував закон про скасування літнього часу. Історик вказав, що таке рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а у жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня. Через це значно збільшаться витрати енергії, з якою у нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час.

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